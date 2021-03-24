Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Marcelo Gallardo atağı! Görüşmede Diego Simeone detayı

Fenerbahçe'de yeni hoca arayışı hız kazandı. Matematiksel olarak şampiyonluk iddiasının sürdüren sarı-lacivertli ekipte Erol Bulut'un durumu belirsizliğini korurken, yeni sezon için gündeme sürpriz bir isim geldi.
Yönetimin, Marcelo Gallardo'nun peşinde olduğu iddia edildi. Arjantinli gazeteci Martin Castilla, TNT Sports kanalındaki programında Fenerbahçe'nin River Plate'i çalıştıran Gallardo'yu takımın başına getirmek için harekete geçtiğini söyledi. Başarılı teknik adamın kontratı aralık ayında bitiyor.
BARÇA DA İSTEMİŞTİ
Sarı-lacivertli kulübün birkaç gün içinde 45 yaşındaki teknik adama resmi teklif yapacağını belirten Castilla; iyi bir maaş önerilmesi halinde Gallardo'nun 'evet' diyeceğini ve 2014 yılından bu yana çalıştığı River Plate'ten ayrılıp, Türkiye macerasına başlayabileceğini kaydetti.