Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Marcelo Gallardo atağı! Görüşmede Diego Simeone detayı

PROJEYE BAKAR

Fenerbahçe'nin ilgisi River Plate taraftarlarını endişelendirdi. Twitter'da "Gallardo sadece parayla ilgilenmez. Eğer öyle olsaydı Arabistan'dan gelen teklifleri kabul ederdi. Gallardo, sadece rekabetçi bir lig ve projesi olan bir takıma gitmek ister." ve "Messi'nin Barcelona'sını reddeden Fenerbahçe'ye mi gidecek" yorumları yapıldı.