Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Marcelo Gallardo atağı! Görüşmede Diego Simeone detayı

Son dakika spor haberleri: 'den atağı! Görüşmede detayı

’la gelecek sezon devam etmeyi düşünmeyen yönetiminin, ’in başarılı hocası 'ya teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi. Arjantinli teknik adamın transferinde detayı ise dikkat çekti. İşte Fenerbahçe'nin Gallardo planı... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:26 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Marcelo Gallardo atağı! Görüşmede Diego Simeone detayı

'de yeni hoca arayışı hız kazandı. Matematiksel olarak şampiyonluk iddiasının sürdüren sarı-lacivertli ekipte 'un durumu belirsizliğini korurken, yeni sezon için gündeme sürpriz bir isim geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Marcelo Gallardo atağı! Görüşmede Diego Simeone detayı

Yönetimin, 'nun peşinde olduğu iddia edildi. Arjantinli gazeteci , kanalındaki programında 'nin 'i çalıştıran Gallardo'yu takımın başına getirmek için harekete geçtiğini söyledi. Başarılı teknik adamın kontratı aralık ayında bitiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Marcelo Gallardo atağı! Görüşmede Diego Simeone detayı

BARÇA DA İSTEMİŞTİ
Sarı-lacivertli kulübün birkaç gün içinde 45 yaşındaki teknik adama resmi teklif yapacağını belirten Castilla; iyi bir maaş önerilmesi halinde Gallardo'nun 'evet' diyeceğini ve 2014 yılından bu yana çalıştığı 'ten ayrılıp, macerasına başlayabileceğini kaydetti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Marcelo Gallardo atağı! Görüşmede Diego Simeone detayı

River'daki başarısı ile dikkatleri üzerine çeken Gallardo'nun ismi dönemi sonrası ile anılmış fakat teklif sezon başladıktan sonra geldiği için takımını yarı yolda bırakmayarak ekibine gitmemişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Marcelo Gallardo atağı! Görüşmede Diego Simeone detayı

RIVER'I AYAĞA KALDIRDI
2014'ten beri 'i çalıştıran Gallardo, kulübe en başarılı dönemlerinden birini yaşattı. Taraftarların 'Napolyon' lakabını taktığı Marcelo, 2'si 'nın Şampiyonlar Ligi sayılan olmak üzere 12 kupa kazanmayı başardı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Marcelo Gallardo atağı! Görüşmede Diego Simeone detayı

HÜCUM FUTBOLU OYNATIYOR
oynattığı futbolla 'nın övgüsünü alan bir hoca. 'nin istediği hücum futbolu anlayışını benimseyen genç teknik adam taktik değişiklikleriyle rakibi şaşırtmaktan çekinmeyen bir isim.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Marcelo Gallardo atağı! Görüşmede Diego Simeone detayı

PROJEYE BAKAR
'nin ilgisi taraftarlarını endişelendirdi. Twitter'da "Gallardo sadece parayla ilgilenmez. Eğer öyle olsaydı 'dan gelen teklifleri kabul ederdi. Gallardo, sadece rekabetçi bir lig ve projesi olan bir takıma gitmek ister." ve "Messi'nin 'sını reddeden Fenerbahçe'ye mi gidecek" yorumları yapıldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Marcelo Gallardo atağı! Görüşmede Diego Simeone detayı

SIMEONE ONAY VERDİ
Öte yandan Gallardo'yu 'ye 'nin önerdiği iddia edildi. Emre Belözoğlu'nun görüş aldığı Atletico Madrid'den eski hocası olan Arjantinli çalıştırıcının, "Gallardo, Fenerbahçe için en iyi seçim olur" dediği belirtildi.

SON DAKİKA