Son dakika FB haberleri | İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata

1- Ligin en güçlü orta sahalarından birine sahip olan Beşiktaş'a karşı Pelkas, İrfan Can ve Gustavo üçlüsü ile maça başladı. İlk kez bir arada oynayan bu orta saha Souza ve Atiba'nın yer aldığı güçlü alana ilk 35 dakika karşılık verebildi.

Sakatlıktan yeni çıkan İrfan Can ve Gustavo ile savunma özelliği zayıf Pelkas'tan oluşan orta alan derbiye iyi başlasa da devamını getiremedi. Erol Bulut'un bu isimlerin yerine fiziksel açıdan daha güçlü bir orta saha ile derbiye başlamaması eleştiri topladı.