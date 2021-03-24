Son dakika FB haberleri | İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata

Süper Lig'de pazar günü oynanan dev derbide Beşiktaş'la yenişemeyen Fenerbahçe rakibini yakalama şansını değerlendiremedi. Teknik direktör Erol Bulut oyuncu seçimleri ile eleştiri aldı.
Zirve takipçisi Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın olağanüstü kurtarışları ve Ozan Tufan'ın son dakika golüyle Beşiktaş derbisinden bir puan çıkarmayı başardı.
Sarı-lacivertli takım dev maçta galibiyet hedefiyle sahaya çıksa da mağlup olmaktan ve şampiyonluk yarışına havlu atmaktan güçlükle kurtuldu. Teknik Direktör Erol Bulut maçın ardından galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade etmişti. Milliyet'in haberine göre Bulut'un derbi öncesi ve müsabaka sırasında yaptığı hatalar ise öne çıktı.