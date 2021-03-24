Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata

Son dakika haberleri | İşte 'de 'un kredisini bitiren 4 hata

'in 31. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kalan , rakibini yakalama fırsatını tepti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör 'un yaptığı tercihler ise yine tartışma konusu olmuştu. İşte 'da Erol Bulut'un kredisini tüketen 4 hatası... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 09:29
Son dakika FB haberleri | İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata

'de pazar günü oynanan dev derbide 'la yenişemeyen rakibini yakalama şansını değerlendiremedi. Teknik direktör oyuncu seçimleri ile eleştiri aldı.

Son dakika FB haberleri | İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata

Zirve takipçisi , kaleci 'ın olağanüstü kurtarışları ve 'ın son dakika golüyle derbisinden bir puan çıkarmayı başardı.

Son dakika FB haberleri | İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata

Sarı-lacivertli takım dev maçta galibiyet hedefiyle sahaya çıksa da mağlup olmaktan ve şampiyonluk yarışına havlu atmaktan güçlükle kurtuldu. Teknik Direktör maçın ardından galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade etmişti. Milliyet'in haberine göre Bulut'un derbi öncesi ve müsabaka sırasında yaptığı hatalar ise öne çıktı.

Son dakika FB haberleri | İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata

1- Ligin en güçlü orta sahalarından birine sahip olan 'a karşı , ve üçlüsü ile maça başladı. İlk kez bir arada oynayan bu orta saha ve 'nın yer aldığı güçlü alana ilk 35 dakika karşılık verebildi.

Son dakika FB haberleri | İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata

Sakatlıktan yeni çıkan ve ile savunma özelliği zayıf 'tan oluşan orta alan derbiye iyi başlasa da devamını getiremedi. 'un bu isimlerin yerine fiziksel açıdan daha güçlü bir orta saha ile derbiye başlamaması eleştiri topladı.

Son dakika FB haberleri | İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata

2- Orta saha üstünlüğünü ilk yarının son 10 dakikası ele alan ikinci yarıyla birlikte baskısını daha da artırdı. Ancak teknik patron bunu öngöremedi. Yenen golden sonra orta saha hamlelerini yaptı.

Son dakika FB haberleri | İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata

3- Disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı kalan özür diledikten sonra affedilse de maçına kadar süre almadı. böyle önemli ve yüksek tempoda geçecek bir maç öncesi Caner'i önceki maçlarda oynatmadı ve fiziksel olarak hazırlamadı.

Son dakika FB haberleri | İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata

4- 'un eleştirilen bir başka kararı da ileri uçla ilgili oldu. maçında çift forvete dönen ve kanatlardan gol bulmaya çalışan sarı-lacivertlilerde oyuna dahil edilmişti.

Son dakika FB haberleri | İşte Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kredisini bitiren 4 hata

Ancak etkili ortaları kesecek olan Caner süre almamıştı. Derbide ise Caner 90 dakika sahadayken ve etkili ortalar keserken bunları değerlendirecek kulübede oturdu.

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