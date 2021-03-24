Fenerbahçe'de sürpriz aday! Oliver Glasner mi geliyor?

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'la yol ayrımına gelindi. Sezona yeni transferleriyle yenilenmiş kadrosuyla giren sarı-lacivertliler, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Her mevkide alternatifli bir kadro kuran Fenerbahçe'de alınan başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Erol Bulut eleştiri oklarının hedefi haline geldi. 48 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verilmesi beklenirken yerine gelecek isim için çalışmalar sürüyor. River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo'yu gündeminde tutan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir aday ortaya çıktı.

GLASNER FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE!

Yeni Asır'ın haberine göre, Avusturyalı teknik adam Oliver Glasner'in de Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edildi. Wolfsburg'u gelecek sezon Portekizli Villas Boas'ın çalıştıracağı Glasner'in de gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı konuşuluyor.

OLIVER GLASNER KİMDİR?

28 Ağustos 1974 doğumlu olan Oliver Glasner, Avusturya'nın Salzburg şehrinde dünyaya geldi. RB Salzburg takımıyla yardımcı antrenör olarak kariyerine başlayan Glasner, Liefering'de geçici antrenör olarak çalıştıktan sonra SV Ried'in başına geçti. 2015 yılında LASK ekibinde göreve başlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2016-17 yılında Avusturya Ligi'nde şampiyon oldu.

2019-20 sezonunda Wolfsburg'a gelen Glasner'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.