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'de sürpriz aday! mi geliyor?

Teknik direktör 'un yerine arayışlarını sürdüren 'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Sezon sonunda Almanya Bundesliga ekiplerinden 'dan ayrılması beklenen Avusturyalı çalıştırıcı 'in sarı-lacivertli takımın başına geçeceği belirtildi. Peki kimdir? Glasner kaç yaşında ve hangi takımlarda görev yaptı? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 13:11
Fenerbahçe'de sürpriz aday! Oliver Glasner mi geliyor?

'de teknik direktör 'la yol ayrımına gelindi. Sezona yeni transferleriyle yenilenmiş kadrosuyla giren sarı-lacivertliler, performansıyla beklentilerin altında kaldı. Her mevkide alternatifli bir kadro kuran Fenerbahçe'de alınan başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Erol Bulut eleştiri oklarının hedefi haline geldi. 48 yaşındaki çalıştırıcının görevine son verilmesi beklenirken yerine gelecek isim için çalışmalar sürüyor. Teknik Direktörü 'yu gündeminde tutan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir aday ortaya çıktı.

GLASNER FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE!
'ın haberine göre, Avusturyalı teknik adam 'in de Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edildi. 'u gelecek sezon Portekizli 'ın çalıştıracağı Glasner'in de gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı konuşuluyor.

OLIVER GLASNER KİMDİR?
28 Ağustos 1974 doğumlu olan , Avusturya'nın şehrinde dünyaya geldi. takımıyla yardımcı antrenör olarak kariyerine başlayan Glasner, 'de geçici antrenör olarak çalıştıktan sonra 'in başına geçti. 2015 yılında ekibinde göreve başlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2016-17 yılında 'nde şampiyon oldu.

2019-20 sezonunda Wolfsburg'a gelen Glasner'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

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