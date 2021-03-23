Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o gerçek ortaya çıktı! İşte Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut raporu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
Teknik direktör Erol Bulut'un yönetiminde iniş çıkışlı bir grafik çizen sarı lacivertlilerde sular durulmuyor.
Alınan kötü sonuçlar sonrası eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör Erol Bulut'un sezon sonu gönderilmesi de gündemde.
Tüm bu yaşanan kötü sonuçlar sonrası Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Erol Bulut'la ilgili yönetime bir rapor sunduğu ortaya çıktı.
İddialara göre Belözoğlu'nun sunduğu raporda genç hoca ile ilgili şok ifadeler yer aldı.
Takvim'in haberine göre; Belözoğlu'nun Bulut'la ilgili olarak, "Futbolcularla iletişimi zayıf. Kendisini iyi ifade edemiyor. Özellikle bazı yabancı futbolcular üzerinde ağırlığı yok. Takımla arasında kopukluk var" dediği belirlendi.
Belözoğlu'nun çok eleştiri alan futbol tarzı için de, "Baskı hissettiği için skor odaklı plan belirledi. Ancak bu plan hem kadro yapısına hem de kulübün gerçeklerine ters geliyor" ifadesini kullandığı öğrenildi.