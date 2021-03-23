Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o gerçek ortaya çıktı! İşte Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut raporu

Son dakika spor haberi: 'deki o gerçek ortaya çıktı! İşte 'nun raporu

Son dakika spor haberi: 'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen ancak suların durulmadığı 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Son zamanlarda eleştirilerin odağı olan ile ilgili 'nun yönetime sunduğu rapor ortaya çıktı. İşte o gerçek ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 00:40 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 01:22
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o gerçek ortaya çıktı! İşte Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut raporu

'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen 'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o gerçek ortaya çıktı! İşte Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut raporu

Teknik direktör 'un yönetiminde iniş çıkışlı bir grafik çizen sarı lacivertlilerde sular durulmuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o gerçek ortaya çıktı! İşte Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut raporu

Alınan kötü sonuçlar sonrası eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör 'un sezon sonu gönderilmesi de gündemde.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o gerçek ortaya çıktı! İşte Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut raporu

Tüm bu yaşanan kötü sonuçlar sonrası Sportif Direktör 'nun geçtiğimiz günlerde 'la ilgili yönetime bir rapor sunduğu ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o gerçek ortaya çıktı! İşte Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut raporu

İddialara göre Belözoğlu'nun sunduğu raporda genç hoca ile ilgili şok ifadeler yer aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o gerçek ortaya çıktı! İşte Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut raporu

Takvim'in haberine göre; Belözoğlu'nun Bulut'la ilgili olarak, "Futbolcularla iletişimi zayıf. Kendisini iyi ifade edemiyor. Özellikle bazı yabancı futbolcular üzerinde ağırlığı yok. Takımla arasında kopukluk var" dediği belirlendi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki o gerçek ortaya çıktı! İşte Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut raporu

Belözoğlu'nun çok eleştiri alan futbol tarzı için de, "Baskı hissettiği için skor odaklı plan belirledi. Ancak bu plan hem kadro yapısına hem de kulübün gerçeklerine ters geliyor" ifadesini kullandığı öğrenildi.

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