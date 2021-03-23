Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

Son dakika spor haberi: 'de depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı , beklenen performansı sergileyemedi. 3 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen 21 yaşındaki futbolcu, rotasyon oyuncusu olmaktan öteye gidemedi. Genç futbolcunun takımdaki geleceği merak konusu olurken sarı-lacivertlilerde potansiyeline hala güvenilen Ferdi Kadıoğlu endişesi yaşanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 13:15 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 13:16
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

Sarı-lacivertli takımda gelecek vaat eden yıldızlardan biri olarak gösterilen 'nun son durumu merak ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

2018-19 sezonunda takıma katılan 21 yaşındaki orta saha halen daha beklenen patlamayı gösteremedi. Beşiktaş derbisinde de sonradan oyuna giren Ferdi'nin performansı tat vermedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

Oyuna sonradan girdiği Trabzonspor ve Hatay maçlarında skora etki edecek paslar atmasına karşın ilk 11'e alınmayan , bu sezon 21 lig maçında sadece 6 defa ilk 11'de yer buldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

19 Aralık 2020'de ligin 13. haftasında oynanan Gaziantep maçından beri ilk 11'de şans göremeyen yıldız orta saha, son 5 lig maçında da hep 70'den sonra sahaya sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

FERDİ KADIOĞLU ENDİŞESİ!
Yakın zamanda Ömer Faruk Beyaz gibi potansiyelli bir genci kaybeden 'de, 'nda benzer sözleşme sıkıntısının yaşanmasından endişe ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

GELECEĞİ SORGULANMAYA BAŞLADI!
2018'den beri yaşanan istikrarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle ilk 11'e düzenli olarak girememe ve son süreçte sadece maçlara sonradan dahil edilen genç yıldızın geleceği de sorgulanmaya başlandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek olan Ferdi, bilhassa Erol Bulut yönetiminde beklenen etkiyi gösteremedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

, 'ye katıldığından beri 5 farklı hoca ile çalıştı. Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar ve Erol Bulut, genç yıldıza antrenörlük yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

Ferdi'nin en verimli olduğu dönem ise Tahir Karapınar ile geçen 8 maçlık süre oldu. Karapınar ile 8 maçta 2 gol 2 asist yapan genç orta saha 4 gole direkt etki etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI!
Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine konuşan 21 yaşındaki oyuncu, A Milli Futbol Takımı yetkililerinin kendisiyle temas kurduğunu kaydederek, "Bu, zor bir seçim. Sezon başında Şenol Güneş ile görüştüm. Bu konuda dikkatlice düşünmek istiyorum çünkü yapacağım seçim kariyerimin geri kalanını belirleyecek." ifadelerini kullandı.

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