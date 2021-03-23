Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu depremi! Bunu kimse beklemiyordu...

19 Aralık 2020'de ligin 13. haftasında oynanan Gaziantep maçından beri ilk 11'de şans göremeyen yıldız orta saha, son 5 lig maçında da hep 70'den sonra sahaya sürüldü.

FERDİ KADIOĞLU ENDİŞESİ! Yakın zamanda Ömer Faruk Beyaz gibi potansiyelli bir genci kaybeden Fenerbahçe 'de, Ferdi Kadıoğlu 'nda benzer sözleşme sıkıntısının yaşanmasından endişe ediliyor.

GELECEĞİ SORGULANMAYA BAŞLADI!

2018'den beri yaşanan istikrarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle ilk 11'e düzenli olarak girememe ve son süreçte sadece maçlara sonradan dahil edilen genç yıldızın geleceği de sorgulanmaya başlandı.