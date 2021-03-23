Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bardak taştı! Erol Bulut'un yerine o geliyor

LÖW'LE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Alman hocaya yönetici Selahattin Baki aracılığıyla resmi teklif yapılırken, görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'nin yeni sezon için listesinde iki önemli teknik adam daha bulunuyor.

REAL MADRID'LE İSMİ ANILIYOR

Bu isimler Hırvatistan'ın başında yer alan Zlatko Dalic ve son olarak Dortmund'u çalıştıran Lucian Favre… Eğer Löw ikna edilemezse hemen diğer adaylarla temas sağlanacağı öğrenildi. Alman hocaya özellikle Real Madrid'in ilgi gösterdiği öne sürülüyor.