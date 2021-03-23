Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bardak taştı! Erol Bulut'un yerine o geliyor

Son dakika spor haberi: 'de bardak taştı! 'un yerine o geliyor

Son dakika spor haberi... Alınan kötü sonuçlar sonrası koltuğu sallanan , derbisinde alınan beraberlik sonrası yönetimin sabrını taşırdı. Sarı-lacivertli yönetim yol ayrımının oldukça yakın olduğu Bulut'un yerini doldurmak için görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 01:16 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 01:35
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bardak taştı! Erol Bulut'un yerine o geliyor

Lider 'la deplasmanda 1-1 berabere kalan 'de bardak taştı! Başkan Ali Koç derbiden sonra teknik direktör 'la ilgili kesin kararını verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bardak taştı! Erol Bulut'un yerine o geliyor

Genç hoca skorlara göre en geç sezon sonu kesin olarak gönderilecek. Kötü gidişat sürerse operasyon erkene çekilecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bardak taştı! Erol Bulut'un yerine o geliyor

ÖNCE SEÇİM SONRA TEKNİK ADAM
Takvim'in haberine göre; Haziran ayındaki seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan Başkan Koç ardından takımı dünyaca ünlü ve kariyerli bir isme teslim edecek. Listenin ilk sırasında Joachim Löw yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bardak taştı! Erol Bulut'un yerine o geliyor

LÖW'LE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Alman hocaya yönetici Selahattin Baki aracılığıyla resmi teklif yapılırken, görüşmeler devam ediyor. 'nin yeni sezon için listesinde iki önemli teknik adam daha bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bardak taştı! Erol Bulut'un yerine o geliyor

REAL MADRID'LE İSMİ ANILIYOR
Bu isimler Hırvatistan'ın başında yer alan Zlatko Dalic ve son olarak Dortmund'u çalıştıran Lucian Favre… Eğer Löw ikna edilemezse hemen diğer adaylarla temas sağlanacağı öğrenildi. Alman hocaya özellikle Real Madrid'in ilgi gösterdiği öne sürülüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bardak taştı! Erol Bulut'un yerine o geliyor

DALIC'İ SEZON BAŞI DA İSTEDİ
Başkan Ali Koç sezon başında 'tan önce Zlatko Dalic'e teklif yapmıştı. Ancak başarılı hoca o dönem Hırvatistan'ı çalıştırdığı için teklifi reddetmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bardak taştı! Erol Bulut'un yerine o geliyor

Ancak Dalic bu kez Euro 2020 sonrasında görevinden ayrılacağı için Fener'e daha sıcak bakabilir.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bardak taştı! Erol Bulut'un yerine o geliyor

TARAFTAR ARTIK ONU İSTEMİYOR
'un derbisinde 85 dakika savunma ağırlıklı futbol tercih etmesi taraftarları adeta çıldırttı. Sosyal medyada "Artık git" yorumları yapıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bardak taştı! Erol Bulut'un yerine o geliyor

, yönetiminde çıktığı 34 maçta 21 galibiyet alabildi. 8 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

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