Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır bombası! Transfer...

Son dakika haberleri: bombası! Transfer...

'de gösterdiği performansla dikkat çeken , son derbisinde patlama yaptı. Genç file bekçisi, üst üste yaptığı kritik kurtarışlarla göz doldurdu. Takımdaki geleceği merak konusu olan ve kulüplerinin radarında olan 22 yaşındaki başarılı eldiven için flaş transfer açıklaması geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 09:37 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 09:42
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır bombası! Transfer...

ile oynanan maçta yaptığı üst üste kurtarışlarla takımını ayakta tutan isim olan 'nin genç kalecisi , derbiye damga vurdu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır bombası! Transfer...

Performansıyla göz dolduran başarılı eldiven, yaşanan 2 puan kayıp nedeniyle büyük üzüntü yaşadı ve bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır bombası! Transfer...

'de yardımcı antrenör Volkan Demirel, 22 yaşındaki file bekçisinin yanına giderek teselli etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır bombası! Transfer...

Genç yaşına rağmen Kanarya'nın en önemli isimleri arasında bulunan , gelişimini sürdürerek A Milli Takım'a yükselme başarısı gösterdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır bombası! Transfer...

Taraftarın sevgilisi konumunda bulunan genç eldivenin 'deki geleceği merak konusu oldu. kulüplerinin radarında olan Altay'ın eski hocasından flaş transfer sözleri geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır bombası! Transfer...

22 yaşındaki genç eldiveni, güvenip ilk kez Ankaragücü'nde şans veren hocası Mustafa Kaplan, eski oyuncusu hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

İşte o açıklamalar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır bombası! Transfer...

Akşam'a konuşan Mustafa Kaplan, "Ankaragücü'ne geldiğim dönem takım çok sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Yardımcım Erhan Namlı'ya 'Ben kalede Altay'ı oynatacağım. Düşersek Altay ile düşelim.' dedim. Altay'ı oynattığım için eleştiriler alıyordum."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır bombası! Transfer...

"BİR DAHA 6 GOL YİYEBİLİRSİN"
"Galatasaray'dan 6 gol yediği maçın ardından Altay'ı yanıma çağırdım. 'Bir daha 6 gol yiyebilirsin. Sana güveniyorum.' dedim. Bu güvenin karşılığını verdi. Ben bu maçtan sonra Altay'ı oynatmasam belki şimdi çok başka şeyler konuşabilirdik."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır bombası! Transfer...

"O dönem Kayseri deplasmanında bir maçımız vardı. Belçika'dan Anderlecht ve Standard Liege'in scout ekipleri Altay'ı izlemeye geldi. O dönemde Alman ekipleri de takip ediyordu."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır bombası! Transfer...

"BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR DE İSTEDİ"
O dönem ve Başakşehir'in de Altay'ı istediğini belirten Kaplan, "Ankaragücü forması giyerken bile takımlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı. 'nin istediği dönem Beşiktaş ve Başakşehir de Altay'ı istedi."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır bombası! Transfer...

"İSPANYA VE İNGİLTERE TAKIMLARININ TAKİBİNDE"
Transfer açıklamasında bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Bu dönemde Altay'ı İspanya ve İngiltere'den takımların yakından takip ettiğini biliyorum. Önü çok açık bir kaleci. 'da çok iyi bir takımda oynayacak." dedi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır bombası! Transfer...

"ÖZEL İDMANLAR YAPTIK"
Ankaragücü'nde ilk kez Altay'a şans veren eski hocası Mustafa Kaplan şöyle konuştu: "İdmanlardan sonra Altay'la oyun kurma konusunda özel çalışmalar yapıyorduk. Yan topları da çalışıyorduk. Yan topları, ayak tekniği ve topla ilişkisi çok iyi. Önündeki oyuncuları iyi oynatıyor. Takımının ileri uçtaki ismine bile etki yapabiliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır bombası! Transfer...

"VOLKAN'IN KATKISI BÜYÜK"
"Altay'ın dönemindeki başarısında Volkan Demirel'in etkisi çok büyük. Volkan Demirel'in tecrübesinden faydalanıyor. Bu bence çok önemli. Daha iyi olacak."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır bombası! Transfer...

'ın ile olan sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında bitiyor. 22 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 13.5 milyon euro.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır bombası! Transfer...

'nin genç file bekçisi , bu sezon Süper Lig'de Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 29 maçta, kalesinde 28 gol gördü. Başarılı eldiven 9 karşılaşmayı gol yemeden tamamlamayı başardı.

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