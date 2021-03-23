Son dakika Fenerbahçe haberleri: Altay Bayındır bombası! Transfer...

"BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR DE İSTEDİ"

O dönem Beşiktaş ve Başakşehir'in de Altay'ı istediğini belirten Kaplan, "Ankaragücü forması giyerken bile Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'nin istediği dönem Beşiktaş ve Başakşehir de Altay'ı istedi."

"İSPANYA VE İNGİLTERE TAKIMLARININ TAKİBİNDE"

Transfer açıklamasında bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Bu dönemde Altay'ı İspanya ve İngiltere'den takımların yakından takip ettiğini biliyorum. Önü çok açık bir kaleci. Avrupa'da çok iyi bir takımda oynayacak." dedi.