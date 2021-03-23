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Son dakika haberleri | 'ye Samatta müjdesi!

ekiplerinden , sezon başında 'nın golcü futbolcusu Samatta'yı kadrosuna katmıştı. Büyük umutlarla gelen Tanzanyalı golcü beklentilerin çok uzağında kaldı. 'da formasıyla harikalar yaratan Samatta konusunda Fenerbahçe'ye büyük bir müjde geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 16:07 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 16:54
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi!

'nın iddialı ekiplerinden 'in taraftarları eski oyuncularından 'yı takımlarında görmek istiyor.

Gelecek sezon takımın başarılı forveti ile birlikte stoper 'nin de takımdan ayrılacağını yazan Belçika basını, Genk'in Samatta'yı takıma yeniden döndürme ihtimalinin taraftarı heyecanlandırdığını belirtti.

'de bekleneni veremeyen Samatta'nın 23 maçta 4 golde kalmasına rağmen Genk'e döndüğünde yeniden bilinen performansına dönebileceği kaydedildi.

Samatta 4 yıl formasını giydiği Genk'te kariyerinin en parlak günlerini geçirmiş ve 2020 yılında 10.5 milyon euro'ya 'ya transfer olmuştu.

GENK TARAFTARI ONAYI VERDİ!

Öte yandan yapılan bir ankete katılan Genk taraftarları, Onuachu'nun gitmesi halinde Samatta transferine onay verdi.

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