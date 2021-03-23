Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi!

Belçika'nın iddialı ekiplerinden Genk'in taraftarları eski oyuncularından Fenerbahçeli Samatta'yı takımlarında görmek istiyor.



Gelecek sezon takımın başarılı forveti Onuachu ile birlikte stoper Lucumi'nin de takımdan ayrılacağını yazan Belçika basını, Genk'in Samatta'yı takıma yeniden döndürme ihtimalinin taraftarı heyecanlandırdığını belirtti.



Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Samatta'nın 23 maçta 4 golde kalmasına rağmen Genk'e döndüğünde yeniden bilinen performansına dönebileceği kaydedildi.



Samatta 4 yıl formasını giydiği Genk'te kariyerinin en parlak günlerini geçirmiş ve 2020 yılında 10.5 milyon euro'ya Aston Villa'ya transfer olmuştu.

GENK TARAFTARI ONAYI VERDİ!

Öte yandan yapılan bir ankete katılan Genk taraftarları, Onuachu'nun gitmesi halinde Samatta transferine onay verdi.