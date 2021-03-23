Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye flaş eleştiri!

Son dakika haberleri | 'dan 'ye flaş eleştiri!

'in 31. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kalan , puan farkını indirme şansını kaçırdı. Sarı-lacivertlilerde neredeyse ligin başından itibaren tartışılmaya başlanan , bu maçtan sonra da eleştirilerden nasibini aldı. Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendiren spor yazarları çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 08:59
Son dakika FB haberleri | Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye flaş eleştiri!

Geride kalan haftayı değerlendiren yazarlarından için yine çok çarpıcı tespitler geldi. Fenerbahçe'de hangi hatalar yapılıyor? 'un hamleleri ve oyun planı neden başarıya ulaşamıyor. İşte çok özel açıklamalar.

Son dakika FB haberleri | Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye flaş eleştiri!

SORU: F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, derbide beraberliği kopararak kefeni yırttı mı? Artık kalan haftalarda takımın başında olma ihtimali nedir?

AHMET ÇAKAR: Kefeni yırtsa ne olur, yırtmasa ne olur! hücum etmeyi bilmiyor, kontratağa çıkmayı bilmiyor. Üstelik F.Bahçe defans yapmayı da bilmiyor.

Son dakika FB haberleri | Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye flaş eleştiri!

Oyunculara tek tek baktığımızda önemli isimler ama , her maçtan sonra aynı şeyleri söylüyor: "Kazanmaya geldik, ilk devre iyi oynadık. Gol yedik. İkinci devre şunu yaptık, bunu yaptık, gol attık sonra da önümüzdeki maçlara bakacağız." Bunu sokaktaki simitçi Erol da söylüyor. Ama Erol Bulut, farklı şeyler söylemeli.

Son dakika FB haberleri | Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye flaş eleştiri!

ALİ GÜLTİKEN: Bu sezonu bitirecek gibi görünüyor. Önünde aslında 10 maçlık bir fikstür var. Artık üstteki rakipleriyle maçı da yok. Bu bazen avantaj ama bazen de dezavantajdır.

Son dakika FB haberleri | Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye flaş eleştiri!

Bundan sonraki maçlarının hepsini kazanabilirse tekrar şampiyonlukla ilgili ümidini korur. Kazanabilecek bir kadrosu var ama hep dediğimiz gibi ligin sonuna yaklaştık. Artık belli konularda, özellikle kadro seçimi ve oyun anlamında daha kararlı olması gerekiyor.

Son dakika FB haberleri | Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye flaş eleştiri!

ÖMER ÜRÜNDÜL: derbiyi kaybetseydi bile ile devam etmesi gerekiyordu. Çünkü şu arada bir teknik direktör almanın hiçbir faydası yok.

Son dakika FB haberleri | Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye flaş eleştiri!

sezon sonunda şampiyonluğu büyük ihtimalle kaybedecek. Şimdiden çok önemli, kariyeri olan ve taraftarın bu seneki üzüntüsünü hafifletecek bir yabancı teknik direktör bulması lazım.

Son dakika FB haberleri | Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye flaş eleştiri!

BÜLENT TİMURLENK: 'nin bu kadrosu da teknik direktörü de şampiyonluk dışında her sonuçta valizi eşikte bekleyecek şekilde kuruldu. Bir teknik adam, çalıştırdığı takıma imza attığında başarılı kabul edilir.

Son dakika FB haberleri | Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye flaş eleştiri!

''ın F.Bahçesi, 'ın F.Bahçesi, 'in 'ı, Terim'in G.Saray'ı…' 'a bu imkânı ve oksijeni vermiyorlar. 'nin Erol Bulut'u yıllar önce futbolu bıraktı. F.Bahçe başarılı olacaksa bu takım Bulut'un F.Bahçesi olmalı.

Son dakika FB haberleri | Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye flaş eleştiri!

Teknik adam olarak yanlışının çok olduğu doğrudur. Ama bu kadro oluşturulurken yapılan yanlışlar, 'un hatalarının iki katıdır. Forvetlerinin toplamı bir Aboubakar yapmıyorsa önce kadro mühendisliğini, sonra hocayı konuşmalıyız.

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