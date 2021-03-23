Son dakika FB haberleri | Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye flaş eleştiri!

ALİ GÜLTİKEN: Bu sezonu bitirecek gibi görünüyor. Önünde aslında 10 maçlık bir fikstür var. Artık üstteki rakipleriyle maçı da yok. Bu bazen avantaj ama bazen de dezavantajdır.

Bundan sonraki maçlarının hepsini kazanabilirse tekrar şampiyonlukla ilgili ümidini korur. Kazanabilecek bir kadrosu var ama hep dediğimiz gibi ligin sonuna yaklaştık. Artık belli konularda, özellikle kadro seçimi ve oyun anlamında daha kararlı olması gerekiyor.