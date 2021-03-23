Son dakika FB haberleri | Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'ye flaş eleştiri!

Geride kalan haftayı değerlendiren Sabah Gazetesi yazarlarından Fenerbahçe için yine çok çarpıcı tespitler geldi. Fenerbahçe'de hangi hatalar yapılıyor? Erol Bulut'un hamleleri ve oyun planı neden başarıya ulaşamıyor. İşte çok özel açıklamalar.
Geride kalan haftayı değerlendiren Sabah Gazetesi yazarlarından Fenerbahçe için yine çok çarpıcı tespitler geldi. Fenerbahçe'de hangi hatalar yapılıyor? Erol Bulut'un hamleleri ve oyun planı neden başarıya ulaşamıyor. İşte çok özel açıklamalar.
SORU: F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, derbide beraberliği kopararak kefeni yırttı mı? Artık kalan haftalarda takımın başında olma ihtimali nedir?
AHMET ÇAKAR: Kefeni yırtsa ne olur, yırtmasa ne olur! F.Bahçe hücum etmeyi bilmiyor, kontratağa çıkmayı bilmiyor. Üstelik F.Bahçe defans yapmayı da bilmiyor.
Oyunculara tek tek baktığımızda önemli isimler ama Erol Bulut, her maçtan sonra aynı şeyleri söylüyor: "Kazanmaya geldik, ilk devre iyi oynadık. Gol yedik. İkinci devre şunu yaptık, bunu yaptık, gol attık sonra da önümüzdeki maçlara bakacağız." Bunu sokaktaki simitçi Erol da söylüyor. Ama Erol Bulut, farklı şeyler söylemeli.
ALİ GÜLTİKEN: Bu sezonu bitirecek gibi görünüyor. Önünde aslında 10 maçlık bir fikstür var. Artık üstteki rakipleriyle maçı da yok. Bu bazen avantaj ama bazen de dezavantajdır.
Bundan sonraki maçlarının hepsini kazanabilirse tekrar şampiyonlukla ilgili ümidini korur. Kazanabilecek bir kadrosu var ama hep dediğimiz gibi ligin sonuna yaklaştık. Artık belli konularda, özellikle kadro seçimi ve oyun anlamında daha kararlı olması gerekiyor.
ÖMER ÜRÜNDÜL: F.Bahçe derbiyi kaybetseydi bile Erol Bulut ile devam etmesi gerekiyordu. Çünkü şu arada bir teknik direktör almanın hiçbir faydası yok.
F.Bahçe sezon sonunda şampiyonluğu büyük ihtimalle kaybedecek. Şimdiden çok önemli, kariyeri olan ve taraftarın bu seneki üzüntüsünü hafifletecek bir yabancı teknik direktör bulması lazım.
BÜLENT TİMURLENK: F.Bahçe'nin bu kadrosu da teknik direktörü de şampiyonluk dışında her sonuçta valizi eşikte bekleyecek şekilde kuruldu. Bir teknik adam, çalıştırdığı takıma imza attığında başarılı kabul edilir.
'Yanal'ın F.Bahçesi, Kocaman'ın F.Bahçesi, Güneş'in Beşiktaş'ı, Terim'in G.Saray'ı…' Erol Bulut'a bu imkânı ve oksijeni vermiyorlar. F.Bahçe'nin Erol Bulut'u yıllar önce futbolu bıraktı. F.Bahçe başarılı olacaksa bu takım Bulut'un F.Bahçesi olmalı.
Teknik adam olarak yanlışının çok olduğu doğrudur. Ama bu kadro oluşturulurken yapılan yanlışlar, Erol Bulut'un hatalarının iki katıdır. Forvetlerinin toplamı bir Aboubakar yapmıyorsa önce kadro mühendisliğini, sonra hocayı konuşmalıyız.