Tufan koptu

Performansı nedeniyle son haftalarda yedek soyunan Ozan Tufan, dün Vodafone Park'ta öne çıkan isimlerin başında geldi. Karşılaşmanın 74. dakikasında Osayi'nin yerine oyuna giren yıldız futbolcu, 89'da ceza sahası dışından öyle bir gol attı ki, geceye damgasını vurdu. Beşiktaş karşısında takımını yenilgiden kurtaran Ozan, zirve yarışını da yeniden kızıştırdı.

BİR DE GOL KAÇIRDI

Attığı golle Fenerbahçe'yi yarışın içinde tutan Ozan Tufan, ikinci sıradaki Galatasaray'ın da umutlarını korumasını sağladı. Sahada kaldığı 16 dakikada yaptığı hızlı çıkışlarla sarı-lacivertlileri hücumda pozisyona sokan 25 yaşındaki futbolcu, attığı golün yanı sıra bir de önemli fırsattan yararlanamadı. Yüzde 50 pas isabetiyle oynayan Ozan, sahada kaldığı kısa süre içinde savunmaya da destek verdi.

KARTAL'I BOŞ GEÇMİYOR

Kanarya'ya Beşiktaş karşısında beraberliği getiren Ozan Tufan, ezeli rakiplerine karşı bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı. Ozan, ligin ilk yarısındaki maçta siyah-beyazlıların ağlarını iki kez havalandırmıştı. Genç futbolcu, Fenerbahçe'de 2012-13'te Sow'dan sonra Beşiktaş'a karşı bir sezonda 3 gol atan ilk futbolcu oldu.

FERDİ KADIOĞLU'NA BİR HALLER OLDU

Karşılaşmanın 75. dakikasında Valencia'nın yerine oyuna giren Ferdi Kadıoğlu, isteksiz tavırlarıyla dikkat çekti. Bir pozisyonda Pelkas'ın, diğerinde de Sosa'nın pasına hareketlenmeyen genç futbolcu, sosyal medyada da bu konuda eleştiri oklarının hedefinde kaldı.