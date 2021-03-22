Sürpriz isimler vasattı

Derbiye farklı bir 11 ile çıkan Fenerbahçe'de maç öncesi dikkat çeken isimler Mbwana Samatta ve İrfan Can Kahveci'ydi. Taraftarların büyük umut bağladığı iki isim, sahada kaldıkları süre içinde vasat bir görüntü çizdi. 58'de yerini Sosa'ya bırakan İrfan, yüzde 80 pas isabetiyle oynadığı maçta 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı, tek şut atamadı. 59'da Thiam'la değişen Samatta ise tek şut çekmediği karşılaşmada 10 ikili mücadelesinin 5'ini kaybetti.

JOSE SOSA HAREKETLENDİRDİ

İrfan'ın yerine 58. dakikada oyuna giren Jose Sosa, karşılaşmaya hareketlilik getirdi. Arjantinli futbolcunun girişiyle hücumda daha etkili olan Fenerbahçe, galibiyete ulaşabilecek fırsatlar da yakaladı. Tangocu, oyunda kaldığı süre içinde yüzde 86 pas isabetiyle oynadı, 1 de isabetli şut çekti.

SERDAR YARIDA BIRAKTI

Karşılaşmaya 11'de başlayan Serdar Aziz, 60'ta oyun dışına alındı. Bir pozisyonda yerde kalan Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi, sağlık ekibinin kontrollerinin ardından yerini Marcel Tisserand'a bıraktı. Savunmada 8 top uzaklaştıran Serdar Aziz, 2 de top kaldı. 8 kez rakipleriyle ikili mücadeleye giren yıldız futbolcu, bunların da 5'inden üstünlükle ayrıldı.