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Sürpriz isimler vasattı

Samatta ve , 11’de başladıkları derbide beklentileri karşılamadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 23:26 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Sürpriz isimler vasattı
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Derbiye farklı bir 11 ile çıkan Fenerbahçe'de maç öncesi dikkat çeken isimler Mbwana Samatta ve Kahveci'ydi. Taraftarların büyük umut bağladığı iki isim, sahada kaldıkları süre içinde vasat bir görüntü çizdi. 58'de yerini Sosa'ya bırakan , yüzde 80 pas isabetiyle oynadığı maçta 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı, tek şut atamadı. 59'da Thiam'la değişen Samatta ise tek şut çekmediği karşılaşmada 10 ikili mücadelesinin 5'ini kaybetti.

JOSE SOSA HAREKETLENDİRDİ
İrfan'ın yerine 58. dakikada oyuna giren , karşılaşmaya hareketlilik getirdi. Arjantinli futbolcunun girişiyle hücumda daha etkili olan Fenerbahçe, galibiyete ulaşabilecek fırsatlar da yakaladı. Tangocu, oyunda kaldığı süre içinde yüzde 86 pas isabetiyle oynadı, 1 de isabetli şut çekti.

SERDAR YARIDA BIRAKTI
Karşılaşmaya 11'de başlayan , 60'ta oyun dışına alındı. Bir pozisyonda yerde kalan Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi, sağlık ekibinin kontrollerinin ardından yerini 'a bıraktı. Savunmada 8 top uzaklaştıran Serdar Aziz, 2 de top kaldı. 8 kez rakipleriyle ikili mücadeleye giren yıldız futbolcu, bunların da 5'inden üstünlükle ayrıldı.

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