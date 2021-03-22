Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Samatta gerçeği ortaya çıktı! Sezon sonunda...

Son dakika spor haberleri: 'de Samatta gerçeği ortaya çıktı! Sezon sonunda...

'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Mbwana Samatta, şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. derbisinde gol umudu olarak ilk 11'de sahaya çıkan hücum oyuncusu, savunma oyuncularının arasında kayboldu. Beraberlik golünü Ozan Tufan'ın attığı Kanarya'da teknik direktör , derbi sonrası yaptığı açıklamada forvet oyuncularının performansından yeterli verimi alamadıklarını ifade etti. Tüm bu yaşananların ardından Mbwana Samatta'nın gelecek sezon takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili asıl gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 14:39 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 14:41
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Samatta gerçeği ortaya çıktı! Sezon sonunda...

, bu sezon hücum oyuncularından beklenen verimi alamıyor. Papiss Cisse, Enner Valencia, Mame Thiam ve Mbwana Samatta gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler gol sorununa çare bulamadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Samatta gerçeği ortaya çıktı! Sezon sonunda...

ile 1-1 berabere biten derbide hücum oyuncularının etkisiz görüntüsü göze çarptı. Özellikle büyük umutlarla transfer edilen Samatta, adeta yokları oynadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Samatta gerçeği ortaya çıktı! Sezon sonunda...

Teknik direktör , derbinin ardından yaptığı açıklamada, takımın golcülerinden beklenen performansı alamadıklarını itiraf etmişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Samatta gerçeği ortaya çıktı! Sezon sonunda...

OZAN TUFAN'IN GOL ATMASI...
Hürriyet'in haberine göre, 'de kritik beraberlik golünü orta saha oyuncusu olan Ozan Tufan'ın atması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Samatta gerçeği ortaya çıktı! Sezon sonunda...

Bu sezon forvet oyuncularından istediği gol katkısını alamayan sarı lacivertli ekibe büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta, derbisinde de beklentilerin altında kaldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Samatta gerçeği ortaya çıktı! Sezon sonunda...

Süper Lig'de süre aldığı 23 resmi müsabakada yalnızca 4 kez gol sevinci yaşayan oyuncu, bu maçlarda asist katkısı sağlayamamasının yanı sıra gol sayısı konusunda rakip takımların savunmacılarıyla yarışır hale geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Samatta gerçeği ortaya çıktı! Sezon sonunda...

VIDA SAMATTA'YI YAKALADI!
karşısında 48. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Hırvat stoper Domagoj Vida, bu sezon ligde 4. golünü kaydetmiş oldu ve bu alanda Mbwana Samatta'yı yakalamayı başardı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Samatta gerçeği ortaya çıktı! Sezon sonunda...

SATIN ALMA OPSİYONU DEVREYE GİRECEK!
'nin sezon başında Premier Lig temsilcisi Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mbwana Samatta'nın mevcut sözleşmesinde yer alan satın alma maddesi sezon sonunda otomatik olarak devreye girecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Samatta gerçeği ortaya çıktı! Sezon sonunda...

Sarı lacivertli ekip, söz konusu kontrat kapsamında oyuncu için İngiliz ekibine bonuslar hariç 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlara bağlı olarak azami 750 bin euro bonus bedeli ödenmesi ihtimali de bulunuyor.

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