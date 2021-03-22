Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Samatta gerçeği ortaya çıktı! Sezon sonunda...

VIDA SAMATTA'YI YAKALADI! Fenerbahçe karşısında 48. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Hırvat stoper Domagoj Vida, bu sezon ligde 4. golünü kaydetmiş oldu ve bu alanda Mbwana Samatta'yı yakalamayı başardı.

SATIN ALMA OPSİYONU DEVREYE GİRECEK! Fenerbahçe 'nin sezon başında Premier Lig temsilcisi Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mbwana Samatta'nın mevcut sözleşmesinde yer alan satın alma maddesi sezon sonunda otomatik olarak devreye girecek.

Sarı lacivertli ekip, söz konusu kontrat kapsamında Tanzanyalı oyuncu için İngiliz ekibine bonuslar hariç 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlara bağlı olarak azami 750 bin euro bonus bedeli ödenmesi ihtimali de bulunuyor.