Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Samatta gerçeği ortaya çıktı! Sezon sonunda...

Fenerbahçe, bu sezon hücum oyuncularından beklenen verimi alamıyor. Papiss Cisse, Enner Valencia, Mame Thiam ve Mbwana Samatta gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler gol sorununa çare bulamadı.
Fenerbahçe, bu sezon hücum oyuncularından beklenen verimi alamıyor. Papiss Cisse, Enner Valencia, Mame Thiam ve Mbwana Samatta gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler gol sorununa çare bulamadı.
Beşiktaş ile 1-1 berabere biten derbide hücum oyuncularının etkisiz görüntüsü göze çarptı. Özellikle büyük umutlarla transfer edilen Samatta, adeta yokları oynadı.
Teknik direktör Erol Bulut, derbinin ardından yaptığı açıklamada, takımın golcülerinden beklenen performansı alamadıklarını itiraf etmişti.
OZAN TUFAN'IN GOL ATMASI...
Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de kritik beraberlik golünü orta saha oyuncusu olan Ozan Tufan'ın atması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Bu sezon forvet oyuncularından istediği gol katkısını alamayan sarı lacivertli ekibe büyük umutlarla transfer edilen Mbwana Samatta, Beşiktaş derbisinde de beklentilerin altında kaldı.
Süper Lig'de süre aldığı 23 resmi müsabakada yalnızca 4 kez gol sevinci yaşayan Tanzanyalı oyuncu, bu maçlarda asist katkısı sağlayamamasının yanı sıra gol sayısı konusunda rakip takımların savunmacılarıyla yarışır hale geldi.
VIDA SAMATTA'YI YAKALADI!
Fenerbahçe karşısında 48. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Hırvat stoper Domagoj Vida, bu sezon ligde 4. golünü kaydetmiş oldu ve bu alanda Mbwana Samatta'yı yakalamayı başardı.
SATIN ALMA OPSİYONU DEVREYE GİRECEK!
Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig temsilcisi Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mbwana Samatta'nın mevcut sözleşmesinde yer alan satın alma maddesi sezon sonunda otomatik olarak devreye girecek.
Sarı lacivertli ekip, söz konusu kontrat kapsamında Tanzanyalı oyuncu için İngiliz ekibine bonuslar hariç 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlara bağlı olarak azami 750 bin euro bonus bedeli ödenmesi ihtimali de bulunuyor.