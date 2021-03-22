Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Beşiktaş kabusu! Kariyerinde...

Sezona yeni transferlerle iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Erol Bulut getirildi. Ara transfer döneminde de hamlelerine devam eden sarı-lacivertliler saha içinde istediği sonuçları alamadı. Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı bu sezon galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, iç sahada tarihinin en kötü istatistiğine imza attı. Öte yandan Erol Bulut, Beşiktaş'a karşı Süper Lig kariyerinde 3 puan sevinci yaşayamadı.



Erol Bulut, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe ile siyah-beyazlılara karşı rakip olduğu 8 maçın hiçbirini kazanamadı. Bulut bu 8 maçta 2 beraberlik alırken, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı.



2 MAÇTA G.SARAY'A GALİBİYETİ YOK!

Genç teknik adam, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray ile bu sezon 2 defa karşı karşıya gelirken 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde de hiçbir derbi maçı kazanamayarak kötü bir sonuç daha aldı.