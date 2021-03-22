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Son dakika spor haberleri: 'de 'un kabusu! Kariyerinde...

'de teknik direktör , kariyerinde 'a olan şanssızlığı bir kez daha yenemedi. 'in 31. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler rakibiyle arasındaki puan farkını eritme şansını kullanamazken ilginç bir detay göze çarptı. 'da Erol Bulut, Süper Lig kariyerinde teknik direktör olarak çıktığı Beşiktaş karşılaşmalarında galibiyet yüzü göremedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 12:54
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Beşiktaş kabusu! Kariyerinde...

Sezona yeni transferlerle iddialı bir giriş yapan 'de teknik direktörlük görevine getirildi. Ara transfer döneminde de hamlelerine devam eden sarı-lacivertliler saha içinde istediği sonuçları alamadı. ve 'a karşı bu sezon galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, iç sahada tarihinin en kötü istatistiğine imza attı. Öte yandan Erol Bulut, Beşiktaş'a karşı kariyerinde 3 puan sevinci yaşayamadı.


Erol Bulut, , ve Fenerbahçe ile siyah-beyazlılara karşı rakip olduğu 8 maçın hiçbirini kazanamadı. Bulut bu 8 maçta 2 beraberlik alırken, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı.


2 MAÇTA G.SARAY'A GALİBİYETİ YOK!
Genç teknik adam, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray ile bu sezon 2 defa karşı karşıya gelirken 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde de hiçbir derbi maçı kazanamayarak kötü bir sonuç daha aldı.

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