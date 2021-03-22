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Son dakika spor haberi: Beşiktaş - derbisi sonrası olay sözleri! 'de gündem oldu

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında , deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sarı lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncu , İngitere'de gündem oldu. 'nin ünlü gazetecisi, Mesut Özil hakkında çok flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 19:41 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 19:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi sonrası olay Mesut Özil sözleri! İngiltere'de gündem oldu

Beşiktaş ile arasında oynanan derbi mücadelesinin ardından sarı lacivertlilerin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu , 'de gündem oldu.

İngiltere'nin ünlü gazetecilerinden , Mesut Özil hakkında flaş ifadeler kullandı.

"MESUT ÖZİL'İN SON 5 YILINDAN DAHA İYİ"

Piers Morgan, Arsenal'in Mesut Özil yerine 'den kiraladığı ile ilgili övgü dolu sözler kullanırken ''Bu adam, Mesut Özil'in son 5 yılda gösterdiği performanstan daha iyi! Müthiş bir yetenek, harika bir iş azmi ve mentalitesi var. Arsenal, Odegaard'ın acilen bonservisini almalı.'' dedi.

"MESUT'UN EN İYİ HALİNİ HATIRLATIYOR"

Arsenal taraftarları da Odegaard'ın performansını oldukça beğenirken ''Eğer Odegaard'ı almazsak 'da başka bir takım onu alacak. Hemen almalıyız! Mesut Özil'den beklediğimiz her şeyi o yapıyor. Mesut'un en iyi halini hatırlatıyor.'' değerlendirmelerini yaptı.

Arsenal, derbisinde karşısında 3-0 geriye düşse de maçı 3-3'e getirmeyi başarmıştı. Karşılaşmanın ardından Martin Odegaard, maçın en iyi oyuncuları arasında gösterilmişti.

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