Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yok artık Altay Bayındır! Geçtiğimiz sezonu solladı

Fenerbahçe kalesine geçtiği günden beri kendisini sürekli geliştiren Altay Bayındır, takımın en öne çıkan isimleri arasında bulunuyor.

Bu sezon Süper Lig'de üstün performansıyla adından söz ettiren Altay, A Milli Takımın Hollanda ve Letonya kadrosuna seçilme başarısı gösterdi.