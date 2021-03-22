Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yok artık Altay Bayındır! Geçtiğimiz sezonu solladı

Son dakika haberleri: Yok artık ! Geçtiğimiz sezonu solladı

'de performansıyla 'de adından söz ettiriyor. Birçok maçta kalesinde duvar ören genç file bekçisi, son derbisine damga vuran isim oldu. Üst üste yaptığı kurtarışlarla takımını oyunda tutan 22 yaşındaki eldiven, 1 puanın alınmasında en önemli faktörlerden biri oldu. Sezonun genelinde başarılı bir grafik çizen ile ilgili flaş bir istatistik ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 18:17
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yok artık Altay Bayındır! Geçtiğimiz sezonu solladı

kalesine geçtiği günden beri kendisini sürekli geliştiren , takımın en öne çıkan isimleri arasında bulunuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yok artık Altay Bayındır! Geçtiğimiz sezonu solladı

Bu sezon 'de üstün performansıyla adından söz ettiren , A Milli Takımın Hollanda ve Letonya kadrosuna seçilme başarısı gösterdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yok artık Altay Bayındır! Geçtiğimiz sezonu solladı

KRİTİK MAÇLARIN KAZANILMASINDA BAŞROL OYNADI!
Ajansspor'un derlediği habere göre, sarı lacivertlilerin 'de 59 puan toplayıp şampiyonluk yarışının hala içinde yer almasında 22 yaşındaki file bekçisinin etkisi büyük oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yok artık Altay Bayındır! Geçtiğimiz sezonu solladı

'nin deplasmanda Denizlispor, Fatih Karagümrük, Hatayspor evinde Alanyaspor maçları başta olmak üzere kalesinde devleşen , takımının karşılaşmaları kazanmasında başrol oynadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yok artık Altay Bayındır! Geçtiğimiz sezonu solladı

BEŞİKTAŞ DERBİSİNE DAMGA VURDU!
adına sezonun son derbisinde ile Vodafone Park'ta 1-1 berabere biten karşılaşmada yine maçı kurtaran adam oldu. Siyah beyazlılara karşı 6 kurtarış, 1 yumruklama yapan 22 yaşındaki genç eldiven takımını maçın içinde tutarak 1 puan alınmasını sağladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yok artık Altay Bayındır! Geçtiğimiz sezonu solladı

147 KURTARIŞA İMZA ATTI!
bu sezon 29 maça çıkıp 28 golü kalesinde gördü. 9 karşılaşmada gol yemeyen genç file bekçisi, kalesinde toplam 147 kurtarışa imza attı. Geçen sezon ise 32 maçta 140 kurtarış yapan 22 yaşındaki file bekçisi 44 gol yemiş, 5 maçta kalesinde gol görmemişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yok artık Altay Bayındır! Geçtiğimiz sezonu solladı

'ın ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunurken sarı lacivertli kulübün efsane kaleci arasına yer alan Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel olma yolunda Bayındır hızla ilerliyor.

SON DAKİKA