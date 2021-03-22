Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yok artık Altay Bayındır! Geçtiğimiz sezonu solladı

Fenerbahçe kalesine geçtiği günden beri kendisini sürekli geliştiren Altay Bayındır, takımın en öne çıkan isimleri arasında bulunuyor.
Fenerbahçe kalesine geçtiği günden beri kendisini sürekli geliştiren Altay Bayındır, takımın en öne çıkan isimleri arasında bulunuyor.
Bu sezon Süper Lig'de üstün performansıyla adından söz ettiren Altay, A Milli Takımın Hollanda ve Letonya kadrosuna seçilme başarısı gösterdi.
KRİTİK MAÇLARIN KAZANILMASINDA BAŞROL OYNADI!
Ajansspor'un derlediği habere göre, sarı lacivertlilerin Süper Lig'de 59 puan toplayıp şampiyonluk yarışının hala içinde yer almasında 22 yaşındaki file bekçisinin etkisi büyük oldu.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Denizlispor, Fatih Karagümrük, Hatayspor evinde Alanyaspor maçları başta olmak üzere kalesinde devleşen Altay Bayındır, takımının karşılaşmaları kazanmasında başrol oynadı.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNE DAMGA VURDU!
Fenerbahçe adına sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Vodafone Park'ta 1-1 berabere biten karşılaşmada yine Altay Bayındır maçı kurtaran adam oldu. Siyah beyazlılara karşı 6 kurtarış, 1 yumruklama yapan 22 yaşındaki genç eldiven takımını maçın içinde tutarak 1 puan alınmasını sağladı.
147 KURTARIŞA İMZA ATTI!
Altay Bayındır bu sezon 29 maça çıkıp 28 golü kalesinde gördü. 9 karşılaşmada gol yemeyen genç file bekçisi, kalesinde toplam 147 kurtarışa imza attı. Geçen sezon ise 32 maçta 140 kurtarış yapan 22 yaşındaki file bekçisi 44 gol yemiş, 5 maçta kalesinde gol görmemişti.
Altay Bayındır'ın Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunurken sarı lacivertli kulübün efsane kaleci arasına yer alan Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel olma yolunda Altay Bayındır hızla ilerliyor.