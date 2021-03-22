Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Erol Bulut'a istifa önerisi! "Yerinde olsam..."

Son dakika haberleri | 'a istifa önerisi! "Yerinde olsam..."

Toto Süper Lig'in 31. haftasında ile deplasmanda karşılaşan sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı ve puan farkını kapatma şansını değerlendiremedi. Maçın ardından ise teknik direktör 'a flaş bir istifa çağrısı geldi. İşte detaylar... | Son dakikaspor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:27
Son dakika FB haberleri | Erol Bulut'a istifa önerisi! "Yerinde olsam..."

, 1-1 beraberlikle sona eren - derbisinin ardından 'da değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika FB haberleri | Erol Bulut'a istifa önerisi! "Yerinde olsam..."

"Her hafta, 'kazanırsa devam eder, kaybederse gider' konuşulursa, bu bence sıkıntıdır. Bunun netleşmesi lazım. Ben olsam, bugün istifa etmiştim. Kimsenin yararına değil."

Son dakika FB haberleri | Erol Bulut'a istifa önerisi! "Yerinde olsam..."

", bu kadronun en değerli oyuncularından biri. Ozan'ı kazanmak lazım ama sanki biraz kilolu gördüm. Topa böyle vuruyorsa, kilolu Ozan da konuşulmaz. İsyan eden futbolcular önemli. , , Ozan ve isyan ediyor."

Son dakika FB haberleri | Erol Bulut'a istifa önerisi! "Yerinde olsam..."

"'i neden kadroya almadık diye düşünmeleri gerekiyor. Bir teknik direktör, oyuncuyu sevmek zorunda değil; oyuncu da, hocayı sevmek zorunda değil. Bireysel tartışmalar camianın önüne geçmemeli."

Son dakika FB haberleri | Erol Bulut'a istifa önerisi! "Yerinde olsam..."

"'ı artık çok konuşmak istemiyorum. Maşallah diyorum. Muhteşem bir kaleci kazandık. Her takımda da oynar, inanılmaz"

Son dakika FB haberleri | Erol Bulut'a istifa önerisi! "Yerinde olsam..."

"Bugün bir kazanan vardı. kazanamadı, kazanamadı, kazandı."

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