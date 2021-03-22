Son dakika FB haberleri | Erol Bulut'a istifa önerisi! "Yerinde olsam..."

"Her hafta, 'kazanırsa devam eder, kaybederse gider' konuşulursa, bu bence sıkıntıdır. Bunun netleşmesi lazım. Ben Erol Bulut olsam, bugün istifa etmiştim. Kimsenin yararına değil."

"Ozan, bu kadronun en değerli oyuncularından biri. Ozan'ı kazanmak lazım ama sanki biraz kilolu gördüm. Topa böyle vuruyorsa, kilolu Ozan da konuşulmaz. İsyan eden futbolcular önemli. Altay, Caner, Ozan ve Szalai isyan ediyor."