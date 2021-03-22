Son dakika FB haberleri | Erol Bulut'a istifa önerisi! "Yerinde olsam..."

Nihat Kahveci, 1-1 beraberlikle sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından Tivibuspor'da değerlendirmelerde bulundu.
Nihat Kahveci, 1-1 beraberlikle sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından Tivibuspor'da değerlendirmelerde bulundu.
"Her hafta, 'kazanırsa devam eder, kaybederse gider' konuşulursa, bu bence sıkıntıdır. Bunun netleşmesi lazım. Ben Erol Bulut olsam, bugün istifa etmiştim. Kimsenin yararına değil."
"Ozan, bu kadronun en değerli oyuncularından biri. Ozan'ı kazanmak lazım ama sanki biraz kilolu gördüm. Topa böyle vuruyorsa, kilolu Ozan da konuşulmaz. İsyan eden futbolcular önemli. Altay, Caner, Ozan ve Szalai isyan ediyor."
"Caner'i neden kadroya almadık diye düşünmeleri gerekiyor. Bir teknik direktör, oyuncuyu sevmek zorunda değil; oyuncu da, hocayı sevmek zorunda değil. Bireysel tartışmalar camianın önüne geçmemeli."
"Altay'ı artık çok konuşmak istemiyorum. Maşallah diyorum. Muhteşem bir kaleci kazandık. Her takımda da oynar, inanılmaz"
"Bugün bir kazanan vardı. Fenerbahçe kazanamadı, Beşiktaş kazanamadı, Erol Bulut kazandı."