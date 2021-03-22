Son dakika FB haberleri | Erol Bulut'a flaş eleştiri! "Onu forvet oynat daha iyi"

F.Bahçe'nin bu aşırı riskli oyununa karşı, geniş alanı değerlendirecek en önemli isim kulübedeki N'Koudou idi. Ljajic, çıkarken oyuna Necip'i almalıydı. Sonra da N'Koudou'yu Ghezzal veya Larin ile daha erken değiştirmeliydi.

Bunları yapılmayınca F.Bahçe, Ozan'ın mükemmel golüyle beraberliği yakaladığı gibi son dakikalarda maçı da kazanabilirdi. Sahanın yıldızı Altay, son dakikalarda yine muhteşem bir kurtarış yapmasa mağlup da bitirebilirdi.