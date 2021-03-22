Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası herkes bunu konuşuyor! Caner Erkin...

Son dakika haberleri | sonrası herkes bunu konuşuyor! ...

'in 31. haftasında deplasmanda 'ın konuğu oldu. 1-1 sona eren karşılaşmada , uzun süre sonra ilk 11'deki yerine geri döndü. Milli takıma da seçilen yıldız sol bek, derbide istatistiklere de damga vurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 16:23
Son dakika FB haberleri | Beşiktaş Fenerbahçe derbisi sonrası herkes bunu konuşuyor! Caner Erkin...

'de disiplinsiz tavırları sebebiyle kadro dışı bırakıldıktan sonra ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başlayan deneyimli sol bek , karşısında alınan beraberliğin mimarlarından oldu.

32 yaşındaki oyuncu, 'ta oynanan maçta her iki takım adına da gecenin en fazla topla buluşan ve şut pası veren ismi olmayı başardı. Hürriyet'in haberine göre 'de tam 20 orta deneyen Caner Erkin ayrıca 'ın jeneriklik golünde yaptığı asistle performansını taçlandırdı.

CANER ERKİN'İN BEŞİKTAŞ MAÇI PERFORMANSI

Topla buluşma: 104
Şut pası: 4
Asist: 1
Orta: 4/20
İkili mücadele: 2/6
Sahipsiz top kazanma: 11
Pas arası: 5

KADRO DIŞI KALMIŞTI

maçı öncesi teknik heyet kararıyla kadro dışı kalan; sırasıyla Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor, maçlarında kadroda yer almayan ve affedildikten sonra maçında yedek kalan Caner Erkin, Beşiktaş derbisinde teknik direktör tarafından ilk kez ilk 11'e yazıldı.

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