Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! İşte o yazılar

Hem yorgundu, hem de sarı kartı vardı, ne hücuma katkı yapıyordu ne de savunmaya... Dahası bu bölümde tam da N'Koudou'nun alıp götürebileceği toplar geldi Larin ve Aboubakar'a, ikisi de götüremedi. Sahaya çıkanlar arasından gecenin adamını seçecek olsam Altay'ı seçerim. Müthiş kurtarışlar yaptı. Özellikle Aboubakar ve Atiba'nın vuruşları çıkarılması çok zor toplardı. İrfan Can ve Pelkas bana göre beklentilerin altında kaldılar, Samatta, Valencia ve Samuel'den ise bir futbol adamı olarak benim pek bir beklentim yoktu.

Beşiktaş takım olarak iyiydi ama birini öne çıkarsam Abuş derim... Kara Şövalye tek başına tüm savunmanın dengesini bozdu, biraz dikkatli olsa kariyer rekorunu kırabilirdi. Ortada paylaşılan birer puan var. Bu Beşiktaş'a yarar, Fenerbahçe ise yara sarar. Hakem mi, hatasız yönetmedi ama büyük bir hata da yapmadı.