Son dakika derbi haberleri | Adana'da Beşiktaş Fenerbahçe derbisi coşkusu!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasıda Beşiktaş ile Fenerbahçe Dolmabahçe'de karşılaştı. Tüm Türkiye'nin gözünü çevirdiği derbi, Adana'da da ilgiyle takip edildi. Adana Yüreğir Belediyesi, Millet Bahçesi'ne kurduğu dev ekranlarla Adanalı vatandaşlara araçlarında, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini izleme imkânı sundu. Yüzlerce Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı, araçları ile etkinlik alanına gelerek mücadeleyi izledi.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasıda Beşiktaş ile Fenerbahçe Dolmabahçe'de karşılaştı. Tüm Türkiye'nin gözünü çevirdiği derbi, Adana'da da ilgiyle takip edildi. Adana Yüreğir Belediyesi, Millet Bahçesi'ne kurduğu dev ekranlarla Adanalı vatandaşlara araçlarında, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini izleme imkânı sundu. Yüzlerce Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı, araçları ile etkinlik alanına gelerek mücadeleyi izledi.