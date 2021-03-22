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Son dakika derbi haberleri | 'da derbisi coşkusu!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasıda ile Dolmabahçe'de karşılaştı. Tüm Türkiye'nin gözünü çevirdiği derbi, 'da da ilgiyle takip edildi.  , Millet Bahçesi'ne kurduğu dev ekranlarla Adanalı vatandaşlara araçlarında, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini izleme imkânı sundu. Yüzlerce Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı, araçları ile etkinlik alanına gelerek mücadeleyi izledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 10:52
Son dakika derbi haberleri | Adana'da Beşiktaş Fenerbahçe derbisi coşkusu!
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasıda ile Dolmabahçe'de karşılaştı. Tüm Türkiye'nin gözünü çevirdiği derbi, 'da da ilgiyle takip edildi. , Millet Bahçesi'ne kurduğu dev ekranlarla Adanalı vatandaşlara araçlarında, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini izleme imkânı sundu. Yüzlerce Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı, araçları ile etkinlik alanına gelerek mücadeleyi izledi.
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