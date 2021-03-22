Haberler Fenerbahçe Sadık Çiftpınar'dan sakatlık açıklaması! "İstiyorsa MR sonuçlarını yollarım"

'dan sakatlık açıklaması! "İstiyorsa MR sonuçlarını yollarım"

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin maçında sakatlığı nedeniyle kadroya almadığı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisi hakkında yapılan spekülasyonlara cevap verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:32 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:37
Sadık Çiftpınar'dan sakatlık açıklaması! "İstiyorsa MR sonuçlarını yollarım"

, Süper Lig'in 31. haftasında ile Vodafone Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Maç sonrası sarı lacivertli takımın kadrosunda yer almayan , kendisine dair yapılan 'sakat değil' yorumlarına sert cevap verdi.

"İSTİYORSA MR SONUÇLARINI YOLLARIM"
Sadık, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir tv kanalında, hakkımda çıkan asılsız iddalara lütfen itibar etmeyin. Kadroda olmayışımın sebebi kesinlikle bahsedildiği gibi değildir. Çok değerli spor yorumcusu, merak ediyorsa eğer belimle ilgili emar sonuçlarını kendisiyle de paylaşabilirim. Saygılar." dedi.

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