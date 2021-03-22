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'de maçı sonrası flaş istatistik! Derbilerde...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında Fenerbahçe'nin derbi istatistikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 09:35
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı sonrası flaş istatistik! Derbilerde...

bu sezon İstanbullu ezeli rakiplerine karşı zaferi unuttu! Sarılacivertliler sezonun ilk yarısında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Galatasaray'a kendi evinde 1-0 yenildi.

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı sonrası flaş istatistik! Derbilerde...

karşısında ilk dönemdeki karşılaşmada gol düellosunu 4-3 ile kaybeden Kanarya, dün ise Vodafone Park'ta berabere kaldı.

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı sonrası flaş istatistik! Derbilerde...

Galatasaray ve 'a karşı galibiyete hasret kalan teknik direktör Erol Bulut'un talebeleri, 4 büyükler arasında oynanan maçlarda ise sadece Trabzonspor'a karşı iki maçta da üstünlük sağlayabildi.

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı sonrası flaş istatistik! Derbilerde...

EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDEYDİ
F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, maç boyunca hop oturup hop kalktı. Ozan'ın ayağından gelen golün ardından büyük sevinç yaşayan Belözoğlu sevincini çevresi ile paylaştı.

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı sonrası flaş istatistik! Derbilerde...

GUSTAVO: LİG YARIŞI ORTADA
Sabah'ın haberine göre F.Bahçe kaptanı Luiz Gustavo, yarışta sonuna kadar kalacaklarını söyledi.

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı sonrası flaş istatistik! Derbilerde...

Brezilyalı oyuncu, "İki takım da şampiyonluk için yarışıyor. Lig ortada. Son maça kadar savaşacağız. Ben 'de mutluyum. Bizim yapmamız gereken inanmak ve son ana dek mücadele etmek" sözleriyle inançlarını gösterdi.

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