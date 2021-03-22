Altay ne yapsın!

Sarı-lacivertlilerin vazgeçilmez ismi Altay Bayındır, dün akşam da işbaşındaydı. Fenerbahçe'nin 1 numarası, yaptığı önemli kurtarışlarla takımını yenilgiden kurtardı. Kalesinde bir gol gören genç file bekçisi, yaptığı 6 net kurtarışla yalnızca takımının değil sahanın öne çıkan adamıydı. Sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerin başında Altay Bayındır vardı.

BAZI KAHRAMANLAR PELERİN TAKMAZ!

Beşıktaş karşısında insanüstü kurtarışlar yapan ve tek başına direnen Altay Bayındır dün akşam sosyal medyada da en konuşulanlar arasındaydı. Başarılı eldivenle ilgili yüzlerce tweet atıldı. İşte sarı-lacivertlilerin, Altay'la ilgili öne çıkan tweet'lerinden bazıları:

Biz senden razıyız Altay Bayındır. @LorenzoFener

* Altay Bayındır, konuşmuyorsam senin için susuyorum bilsinler! @Elpatrons20

* Ruhu olan bir Altay var. @gercektenbezdim

* Bazı kahramanlar pelerin takmaz. @basakkbusra

* Altay biz seni hak edecek ne yaptık gerçekten bilmiyorum. @gfbyyagmur

* Altay Bayındır'ın ve 30 milyon Fenerbahçe taraftarının hakkını nasıl ödeyeceksiniz? @CubukluPesinde

* Maç seyircili olsaydı, deplasman tribününden şu ses yankılanırdı; Altay gol gol gol... @Mevsim

KURTARIŞ REKORU!

Altay Bayındır, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş'a karşı en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı. Genç kaleci, tam 6 net kurtarışla maçın öne çıkan ismiydi