Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Altay Bayındır...

'dan - derbisi için flaş yorum! Bayındır...

'in 31. haftasında ve , 'nda karşı karşıya geldi. Mücadele Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli 'ın golleriyle 1-1 sona erdi. yazarı , maç sonrası köşesinde dev derbiyi değerlendirdi. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 22:59
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Altay Bayındır...

dün gece şampiyonluğunu büyük oranda ilan etmediyse bunun tek aktörü vardır; o da kalecisi Bayındır.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Altay Bayındır...

Öyle pozisyonlarda öyle muhteşem kurtarışlar yaptı ki ligi dün gece bitirmedi.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Altay Bayındır...

Aslında için beraberlik için kötü bir sonuç değil. Ama F.Bahçe için aynı şeyi söyleyemeyiz. İlk devreye bakıyoruz, her iki taraf da kontrollü oynadı. İki takım da risk almadı. Beşiktaş bazı pozisyonlar buldu ama onların da hemen hepsi kaleci 'a takıldı.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Altay Bayındır...

2. yarı golle başladı. Bir duran topta , Gustavo'nun altından kafasının arkası, ensesi karışık golü atınca dengeler Beşiktaş lehine değişti. Zaten F.Bahçe hücum edemiyor, hücum taktiği yok ve bu dakikadan sonra Beşiktaş önemli farkı bulacaktı ki yine maçın yıldızı , F.Bahçe'yi ipten aldı.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Altay Bayındır...

Hele hele karşı karşıya son dakikada Aboubakar vursa ya da kurtaramasa lig büyük oranda lehine bitmiş olacaktı. Son dakikalarda sonradan oyuna giren Ozan öyle bir gol attı ki muhteşem vurdu, sezonun en iyi gollerinden biri olmaya aday. Asıl kritik olay, son 6-7 dakika.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Altay Bayındır...

Maç berabere gelmiş, panikte, işte bu dakikalarda bir gol daha bulsaydı ki bulabilirdi de Welinton çizgiden çıkarttı, ligin seyri tamamen değişmiş olacaktı.

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Altay Bayındır...

Sonuçta bu haftanın kazananı yine . F.Bahçe'yle puan farkını koruyorlar, Rize mağduru G.Saray herhalde şimdi kaybettiğine yanıyordur. Gelelim hakem Halil Umut Meler'e...

Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Altay Bayındır...

Global baktığımızda kötü maç yönetti diyemem. Hatalar yaptı, örneğin; Aboubakar'a, Pelkas'a sarı kartları vermedi. Ama yine genel olarak baktığımızda oyunu oynatması, düşmelere kalkmalara prim vermemesi başarıydı.

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