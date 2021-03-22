Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi için flaş yorum! Altay Bayındır...

Aslında Beşiktaş için beraberlik için kötü bir sonuç değil. Ama F.Bahçe için aynı şeyi söyleyemeyiz. İlk devreye bakıyoruz, her iki taraf da kontrollü oynadı. İki takım da risk almadı. Beşiktaş bazı pozisyonlar buldu ama onların da hemen hepsi kaleci Altay'a takıldı.