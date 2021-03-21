Son dakika spor haberleri | İşte Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin kırılma anı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma Vida ve Ozan Tufan'ın golleriyle 1-1 sona erdi.

Mücadelede siyah-beyazlılar 1-0 öndeyken Aboubakar ile çok net bir fırsattan yararlanamadı. Kamerunlu golcü, Fenerbahçeli Tisserand'dan çok şık bir hareketle sıyrılarak, Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Maç boyunca başarılı bir performans sergileyen sarı-lacivertli file bekçisi bu pozisyonda da Aboubakar'a gol izni vermedi ve Beşiktaş'ın belki de maçı koparmasına engel oldu.

İşte o pozisyon;

*Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.