Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli futbolculardan Beşiktaş derbisi öncesi kritik toplantı! İşte o konuşmalar

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli futbolculardan öncesi kritik toplantı! İşte o konuşmalar

Kritik öncesi Fenerbahçeli futbolcular toplantı gerçekleştirildi. Takım kaptanları ve , mücadelenin önemini anlattı. Gökhan Gönül, “Ligdeki pozisyonumuzu biz bozduk biz düzelteceğiz. Sorumlu olan biziz” dedi. Gustavo ise, "Kağıt üstünde kaliteli olmak yetmiyor. Savaşmalıyız” ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 00:35
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli futbolculardan Beşiktaş derbisi öncesi kritik toplantı! İşte o konuşmalar

Bugün ile çok kritik bir maça çıkacak olan 'de futbolcular derbi öncesi kenetlendi. Takvim'in haberine göre, takım kaptanları ve liderliğinde Sarı-Lacivertli oyuncular bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Sorumlu olan bizleriz…

GÖKHAN GÖNÜL: LİGE YENİDEN BAŞLAYALIM
Gökhan Gönül, "Ligdeki pozisyonumuzu biz bozduk biz düzelteceğiz. Sorumlu olan bizleriz. İlk adımı da Beşiktaş'a karşı atacağız. Derbiyi kazanalım ve lige yeniden başlayalım" dedi. Kalite sahada gösterilir!

LUIZ GUSTAVO: BİZİM SON ŞANSIMIZ
Konuşma yapan bir diğer isim olan da "Kağıt üstünde kaliteli olmak yetmiyor. Sahada mücadele etmeli ve savaşmalıyız. Bu derbi bizim son şansımız" ifadesini kullandı.

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