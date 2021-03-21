Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli futbolculardan Beşiktaş derbisi öncesi kritik toplantı! İşte o konuşmalar

Bugün Beşiktaş ile çok kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de futbolcular derbi öncesi kenetlendi. Takvim'in haberine göre, takım kaptanları Gökhan Gönül ve Luiz Gustavo liderliğinde Sarı-Lacivertli oyuncular bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Sorumlu olan bizleriz…

GÖKHAN GÖNÜL: LİGE YENİDEN BAŞLAYALIM

Gökhan Gönül, "Ligdeki pozisyonumuzu biz bozduk biz düzelteceğiz. Sorumlu olan bizleriz. İlk adımı da Beşiktaş'a karşı atacağız. Derbiyi kazanalım ve lige yeniden başlayalım" dedi. Kalite sahada gösterilir!

LUIZ GUSTAVO: BİZİM SON ŞANSIMIZ

Konuşma yapan bir diğer isim olan Luiz Gustavo da "Kağıt üstünde kaliteli olmak yetmiyor. Sahada mücadele etmeli ve savaşmalıyız. Bu derbi bizim son şansımız" ifadesini kullandı.