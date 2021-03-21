Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Erol Bulut'tan derbi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Son dakika spor haberi: 'tan derbi kararı! İşte 'nin maçı 11'i

Son dakika spor haberi: 31. haftasında , deplasmanda ezeli rakibi 'a konuk olacak. Sarı lacivertliler bu derbi sezonun finali haline geldi. , öğrencilerine, "Kazanıp zirvede tüm hesapları değiştirelim" dedi. Mağlubiyet halinde taşlar yerinden oynayacak. Bulut, zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 23:42 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 09:31
Son dakika spor haberi: Erol Bulut'tan derbi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

'de derbi hazırlıkları tamamlanırken adeta nefesler tutuldu. Tek hedef 3 puan. Ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında 'ne yenilen sarı-lacivertliler, 'ı devirerek zirve yarışına devam etmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'tan derbi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Haftaya bir maçı eksik olan ezeli rakibinin 5 puan gerisinde giren Kanarya, mağlup olması halinde ise 8 puan geriye düşecek, şampiyonluk ümitlerini azaltacak. Bu taktirde takımda taşların yerinden oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'tan derbi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

BU FIRSAT KAÇMAZ

Teknik direktör , hafta boyunca 'ı analiz edip, eksiklerini belirledi. Sarı-lacivertlilerin, 'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçtaki taktik anlayışla sahaya çıkması ve orta sahada oyunu kontrol edip, hızlı ataklarla gol araması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'tan derbi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Dış saha maçlarında oyunu iki okuyan Bulut'un öğrencilerine, " yenilmeyecek takım değil. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtırsak istediğimizi alırız. da kaybetti. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Kazanıp zirvede hesapları değiştirelim" dediği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'tan derbi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

DEPLASMANDA EVİNDEN RAHAT

Bu sezon iç sahada 6 yenilgi yaşayarak rekor kıran , deplasmanda rakip tanımıyor. Dış sahada oynadığı 14 maçın 11'ini kazanan Kanarya, 2 beraberlik aldı, sadece 1 kez kaybetti. Hedef, 'ı da seriye ekleyip zirve yarışını sürdürmek.

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'tan derbi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

4 OYUNCU SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte , , ve ceza sınırında bulunuyor. 4 oyuncu bugün de sarı kart görürse 32. haftada Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek.

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'tan derbi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

İŞTE FENERBAHÇE'NİN BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'tan derbi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Altay

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'tan derbi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Gökhan

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'tan derbi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Gustavo

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'tan derbi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Erol Bulut'tan derbi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Osayi

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