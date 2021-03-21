Son dakika spor haberi: Erol Bulut'tan derbi kararı! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Fenerbahçe 'de derbi hazırlıkları tamamlanırken adeta nefesler tutuldu. Tek hedef 3 puan. Ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Gençlerbirliği 'ne yenilen sarı-lacivertliler, Beşiktaş 'ı devirerek zirve yarışına devam etmek istiyor.

Haftaya bir maçı eksik olan ezeli rakibinin 5 puan gerisinde giren Kanarya, mağlup olması halinde ise 8 puan geriye düşecek, şampiyonluk ümitlerini azaltacak. Bu taktirde takımda taşların yerinden oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.