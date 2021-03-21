Son dakika FB haberleri | Erol Bulut Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oldu. Sarı-lacivertliler karşılaşmanın son dakikalarında Ozan Tufan ile bulduğu golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Teknik direktör Erol Bulut, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un o sözleri;

"Güzel bir maç oldu. Taraftarların izlediği güzel bir maç oldu. Yeterince gol pozisyonu oldu. İlk yarıda Beşiktaş'ın yakaladığı pozisyonlar vardı. Biz de net pozisyonlar yakaladık."

"Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmiş olsak buradan galip ayrılabilirdik."

"Ligimizde en çok gol pozisyonuna giren takımız, değerlendirmede biraz sıkıntımız var. Her geçen gün daha iyisini yapmaya çalışacağız. Önümüzde 10 haftalık bir süreç var, sonuna kadar devam edecek."

"Biz buraya beraberlik değil, galibiyet için geldik. Takım da onu ikinci yarıda en iyi şekilde gösterdi."