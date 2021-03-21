Son dakika FB haberleri | Erol Bulut Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesinde konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olan karşılaşmada kazanan taraf büyük bir ivme yakalayacak.

Maç öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un o sözleri;

Bizim için her maç önemli. Geçen hafta da, bu hafta da, önümüzdeki maç da önemli. Şu anda rakibimiz önde gibi gözükse de şampiyonluk yarışında 11 maç var. Geçmişte neler yaşandığını hep birlikte gördük. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çalışmalarımızı buna göre yaptık. Galibiyet alıp dönmek istiyoruz.

Geçen haftaya baktığımızda tek kale maç oynadık, rakip kaleye gelmedi. Sıfır şutla bir gol buldular ilk yarıda. Hücumda yakaladığımız pozisyonlar oldu. İnşallah bugün yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendiririz.