Erol Bulut'tan orta saha kararı! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tamamlanırken adeta nefesler tutuldu. Tek hedef 3 puan. Ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Gençlerbirliği'ne yenilen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı devirerek zirve yarışına devam etmek istiyor. Haftaya bir maçı eksik olan ezeli rakibinin 5 puan gerisinde giren Kanarya, mağlup olması halinde ise 8 puan geriye düşecek, şampiyonluk ümitlerini azaltacak. Bu taktirde takımda taşların yerinden oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.



İŞTE FENERBAHÇE'NİN BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Altay, Gökhan, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Gustavo, Ozan, Osayi, Pelkas, Valencia, Thiam

BU FIRSAT KAÇMAZ

Teknik direktör Erol Bulut, hafta boyunca Beşiktaş'ı analiz edip, eksiklerini belirledi. Sarı-lacivertlilerin, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçtaki taktik anlayışla sahaya çıkması ve orta sahada oyunu kontrol edip, hızlı ataklarla gol araması bekleniyor. Dış saha maçlarında oyunu iki okuyan Bulut'un öğrencilerine, "Beşiktaş yenilmeyecek takım değil. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtırsak istediğimizi alırız. Galatasaray da kaybetti. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Kazanıp zirvede hesapları değiştirelim" dediği öğrenildi.



DEPLASMANDA EVİNDEN RAHAT

Bu sezon iç sahada 6 yenilgi yaşayarak rekor kıran Fenerbahçe, deplasmanda rakip tanımıyor. Dış sahada oynadığı 14 maçın 11'ini kazanan Kanarya, 2 beraberlik aldı, sadece 1 kez kaybetti. Hedef, Beşiktaş'ı da seriye ekleyip zirve yarışını sürdürmek.



4 OYUNCU SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin ve Sinan Gümüş ceza sınırında bulunuyor. 4 oyuncu bugün de sarı kart görürse 32. haftada Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek.