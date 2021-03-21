Haberler Fenerbahçe Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi olay Erol Bulut sözleri! "İntihar ederdi"

- maçı öncesi olay sözleri! "İntihar ederdi"

'in 31. haftasında , deplasmanda ezeli rakibi 'a konuk olacak. Haftanın en çok merak edilen maçında tüm gözler çıkacak skora çevrildi. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü 'un kaderini belirleyecek maç ile ilgili konuşan usta isim, Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 09:59
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi olay Erol Bulut sözleri! "İntihar ederdi"

'de derbi hazırlıkları tamamlanırken adeta nefesler tutuldu. Tek hedef 3 puan.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi olay Erol Bulut sözleri! "İntihar ederdi"

Ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Gençlerbirliği'ne yenilen sarı-lacivertliler, 'ı devirerek zirve yarışına devam etmek istiyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi olay Erol Bulut sözleri! "İntihar ederdi"

Haftaya bir maçı eksik olan ezeli rakibinin 5 puan gerisinde giren Kanarya, mağlup olması halinde ise 8 puan geriye düşecek, şampiyonluk ümitlerini azaltacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi olay Erol Bulut sözleri! "İntihar ederdi"

Bu taktirde takımda taşların yerinden oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi olay Erol Bulut sözleri! "İntihar ederdi"

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü 'un kaderini belirleyecek maç ile ilgili konuşan A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, 'nin gündemine dair flaş ifadeler kullandı.

İşte Mehmet Ayan'ın o sözleri:

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi olay Erol Bulut sözleri! "İntihar ederdi"

"BERABERLİK DESEN..."

"Cuma günü 19:00 ile şu an arasında dağlar kadar fark var. Cuma akşamı Erol hocaya beraberlik desen intihar ederdi şimdi düşünebilir."

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi olay Erol Bulut sözleri! "İntihar ederdi"

"KARŞILIKLI GOLLER OLUR"

"Ben karşılıklı gollerin olacağı keyifli bir karşılaşma bekliyorum."

SON DAKİKA