Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi olay Erol Bulut sözleri! "İntihar ederdi"

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tamamlanırken adeta nefesler tutuldu. Tek hedef 3 puan.
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tamamlanırken adeta nefesler tutuldu. Tek hedef 3 puan.
Ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Gençlerbirliği'ne yenilen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı devirerek zirve yarışına devam etmek istiyor.
Haftaya bir maçı eksik olan ezeli rakibinin 5 puan gerisinde giren Kanarya, mağlup olması halinde ise 8 puan geriye düşecek, şampiyonluk ümitlerini azaltacak.
Bu taktirde takımda taşların yerinden oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut'un kaderini belirleyecek maç ile ilgili konuşan A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş ifadeler kullandı.
İşte Mehmet Ayan'ın o sözleri:
"BERABERLİK DESEN..."
"Cuma günü 19:00 ile şu an arasında dağlar kadar fark var. Cuma akşamı Erol hocaya beraberlik desen intihar ederdi şimdi düşünebilir."
"KARŞILIKLI GOLLER OLUR"
"Ben karşılıklı gollerin olacağı keyifli bir karşılaşma bekliyorum."