Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'dan derbi öncesi iddialı sözler! "Beşiktaş maçını..."

Beşiktaş maçını kazanacaklarını söyleyen Enner Valencia , "Önümüzdeki maç çok zorlu ama biz kendimize inanıyoruz. Derbiye odaklandık ve bu maçı kazanacağız" diye konuştu.

"ZOR AMA ŞAMPİYONLUK YOLUNDAYIZ"

Şampiyonluk için mücadele ettiklerini söyleyen 31 yaşındaki Ekvadorlu forvet oyuncusu, "Biraz zor ama şampiyonluk yolundayız. Bir çok kulüpte forma giydim ve şu anda da Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.