Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'dan derbi öncesi iddialı sözler! "Beşiktaş maçını..."

Son dakika spor haberi: 'nin yıldızı 'dan derbi öncesi iddialı sözler! " maçını..."

Son dakika haberi: 'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin yıldızı zorlu karşılaşma öncesinde flaş açıklamalarda bulundu. İşte Valencia'nın şampiyonluk sözleri ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 10:32
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'dan derbi öncesi iddialı sözler! "Beşiktaş maçını..."

Fenerbahçeli futbolcu , Down sendromlu Eren Karalı (28) ile bir araya geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'dan derbi öncesi iddialı sözler! "Beşiktaş maçını..."

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü öncesi Eren'in Valencia ile tanışma hayali gerçek oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'dan derbi öncesi iddialı sözler! "Beşiktaş maçını..."

Valencia da Eren ile bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirtirken, sarı lacivertli takımın 'in 31'inci haftasında oynayacağı maçı ve şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'dan derbi öncesi iddialı sözler! "Beşiktaş maçını..."

"BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANACAĞIZ"

maçını kazanacaklarını söyleyen , "Önümüzdeki maç çok zorlu ama biz kendimize inanıyoruz. Derbiye odaklandık ve bu maçı kazanacağız" diye konuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'dan derbi öncesi iddialı sözler! "Beşiktaş maçını..."

"ZOR AMA ŞAMPİYONLUK YOLUNDAYIZ"

Şampiyonluk için mücadele ettiklerini söyleyen 31 yaşındaki Ekvadorlu forvet oyuncusu, "Biraz zor ama şampiyonluk yolundayız. Bir çok kulüpte forma giydim ve şu anda da 'de olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'dan derbi öncesi iddialı sözler! "Beşiktaş maçını..."

VALENCIA, ÇAY İÇİP, FORMASINI HEDİYE ETTİ

Öte yandan Valencia, Down sendromlu Eren Karalı'ya tüm takımın imzaladığı sarı lacivertli formayı hediye etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'dan derbi öncesi iddialı sözler! "Beşiktaş maçını..."

Karalı ile Valencia, ve milli takım formasıyla poz verdi. Samimi bir ortamın olduğu ziyarette sohbet sırasında çay içen Valencia, daha sonra bu buluşmayı organize edenlere teşekkür etti.

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