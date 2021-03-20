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'de yönetimden ters köşe! derbisi sonrası...

'de ve ekibi, derbisinden ne sonuç çıkarsa çıksın istifa etmediği takdirde teknik heyette değişikliğe gitmeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 23:38
Fenerbahçe'de yönetimden ters köşe! Beşiktaş derbisi sonrası...

'de lig sonuncusu karşısında alınan 2-1'lik yenilgi sonrası teknik direktör 'a yöneltilen eleştiriler iyice artarken camiada hakim olan görüş, olası bir mağlubiyeti sonrası genç hocanın gönderileceği yönünde… Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertli yönetim, böyle düşünmüyor. Başkan ve ekibinin, derbiden ne sonuç çıkarsa çıksın sezon sonuna kadar Erol Bulut ve sportif direktör ile devam etmeyi planladığı belirtildi. yönetiminin, sadece istifa etmesi halinde Bulut'la yollarını ayıracağı gelen bilgiler arasında.

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