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'de 7 forma garanti

'de teknik direktör , derbisi öncesinde sahaya süreceği 11'i belirlemeye uğraşıyor. Genç çalıştırıcının kafasında 7 ismin yeri garanti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 23:16 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de 7 forma garanti

'de teknik direktör , derbisi öncesinde sahaya süreceği 11'i belirlemeye uğraşıyor. Genç çalıştırıcının kafasında 7 ismin yeri garanti. Kale her zamanki gibi 'a emanet. Stoper ikilisi ve 'nin formaları da kesin. Önlerinde yer alacak. Hücum hattında da , ve 11'de yer bulacaklar.

4 FORMAYA 12 ADAY
Kalan 4 forma için hem taktik hem performans verilerini göz önünde bulunduran Erol Bulut 12 aday arasından en doğru seçimi yapmaya çalışacak. Sağ bekte solda önde. 11'e dönebilir. En uçta ise genç çalıştırıcının ilk tercihinin olması bekleniyor. Maç gününe kadar taktik idman performansına göre 11'deki isimler de değişebilir.

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