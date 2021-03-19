Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe devreye girdi

Süper Lig'de sezona flaş transferlerle başlayan, devre arasında Mesut Özil'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de istenilen sonuçlar hala alınamadı.
Süper Lig'de sezona flaş transferlerle başlayan, devre arasında Mesut Özil'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de istenilen sonuçlar hala alınamadı.
Ligde 30 hafta itibarıyla 3. sırada bulunan sarı-lacivertli takım pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.
Fenerbahçe'de alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut'un geleceği de tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli takımda, gelecek sezonun transfer çalışmaları ise şimdiden başladı...
İngiliz basını, bir dönem adı sık sık Galatasaray'la da anılan yıldız isim için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu duyurdu. İşte o haber...
Liverpool Echo'da yer alan habere göre Liverpool'da geleceği belirsiz olan 5 isim var. Bunlardan biri de İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri.
Zaman adı Galatasaray'la da anılan yıldız futbolcunun özellikle bu sezon takımda yer bulamadığına ve teknik direktör Klopp tarafından maçlarda tercih edilmediğine dikkat çekildi.
Bu sezon yalnızca 12 maçta görev alan Shaqiri'nin, Mane ve Salah'ın gerisinde kaldığı ifade edilirken oyuncunun 2023'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılmayı kafaya koyduğu belirtildi.
Haberde tecrübeli yıldızla ilgilenen 3 kulübün bulunduğu bildirilirken bunların; Lazio, Sevilla ve Fenerbahçe olduğu aktarıldı.
İtalyan basını ise Lazio'nun, Shaqiri transferinde en güçlü aday olduğu yorumunu yaptı.
3 sezondur Liverpool'da forma giyen 29 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli futbolcu, kariyerinde Basel, Inter ve Bayern Münih gibi dev kulüplerde oynadı.