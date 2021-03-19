Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe devreye girdi

Son dakika spor haberi: istemişti! devreye girdi

Son dakika haberleri... 'in 31. haftasında derbisine çıkacak olan Fenerbahçe'de, 3 puan kritik öneme sahip. Sarı-lacivertli takım, alınan istikrarsız sonuçların ardından zirve yarışında ezeli rakiplerinden geriye düşmüştü. Fenerbahçe'de, gelecek sezonun transfer çalışmaları da başladı. İngiliz basını, adı sık sık 'la da anılan o yıldız için Fenerbahçe'nin devreye girdiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 10:02
Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe devreye girdi

'de sezona flaş transferlerle başlayan, devre arasında Mesut Özil'i kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken 'de istenilen sonuçlar hala alınamadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe devreye girdi

Ligde 30 hafta itibarıyla 3. sırada bulunan sarı-lacivertli takım pazar günü 'la deplasmanda kritik bir derbi mücadelesine çıkacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe devreye girdi

'de alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut'un geleceği de tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli takımda, gelecek sezonun transfer çalışmaları ise şimdiden başladı...

Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe devreye girdi

İngiliz basını, bir dönem adı sık sık 'la da anılan yıldız isim için 'nin devrede olduğunu duyurdu. İşte o haber...

Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe devreye girdi

Liverpool Echo'da yer alan habere göre Liverpool'da geleceği belirsiz olan 5 isim var. Bunlardan biri de İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe devreye girdi

Zaman adı 'la da anılan yıldız futbolcunun özellikle bu sezon takımda yer bulamadığına ve teknik direktör Klopp tarafından maçlarda tercih edilmediğine dikkat çekildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe devreye girdi

Bu sezon yalnızca 12 maçta görev alan Shaqiri'nin, Mane ve Salah'ın gerisinde kaldığı ifade edilirken oyuncunun 2023'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılmayı kafaya koyduğu belirtildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe devreye girdi

Haberde tecrübeli yıldızla ilgilenen 3 kulübün bulunduğu bildirilirken bunların; Lazio, Sevilla ve olduğu aktarıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe devreye girdi

İtalyan basını ise Lazio'nun, Shaqiri transferinde en güçlü aday olduğu yorumunu yaptı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe devreye girdi

3 sezondur Liverpool'da forma giyen 29 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli futbolcu, kariyerinde Basel, Inter ve Bayern Münih gibi dev kulüplerde oynadı.

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