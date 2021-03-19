Son dakika spor haberi: Galatasaray istemişti! Fenerbahçe devreye girdi

İngiliz basını, bir dönem adı sık sık Galatasaray'la da anılan yıldız isim için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu duyurdu. İşte o haber...

Liverpool Echo'da yer alan habere göre Liverpool'da geleceği belirsiz olan 5 isim var. Bunlardan biri de İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri.