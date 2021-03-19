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Son dakika spor haberi: 'nin efsane ismi 'da antrenörlüğe başlıyor!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski yıldızı , ülkesinin takımlarından 'nun 20 yaş altı takımını çalıştırmaya hazırlanıyor. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 09:12
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza Sao Paulo'da antrenörlüğe başlıyor!

Uzun yıllar 'de top koşturan ve sarı-lacivertli taraftarların büyük sevgisini kazanan , antrenörlük yaşamına ülkesinde başlıyor. basınında yer alan haberlere göre tecrübeli isim, ülkenin önde gelen kulüplerinden 'nun 20 yaş altı takımını çalıştıracak.

Alex'in, Sao Paulo'daki yardımcılığını ise yakın arkadaşı ve aynı zamanda futsal antrenörü de olan 'nın üstleneceği bildirildi.

Alex de Souza, antrenörlük kursuna katılmak için 'deki yorumculuk görevinden ayrılmıştı. Daha önce ile de görüşen Brezilyalı efsane isim, anlaşma sağlayamamıştı. Sao Paulo, Alex'in antrenörlükte ilk durağı olacak.

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