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Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli 'dan dikkat çeken performans

Son dakika haberi: Fenerbahçe 'in 31. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmada sarı-lacivertlilerin en büyük kozu ise kuşkusuz olacak. 22 yaşındaki file bekçisi performansı ile dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 11:28
Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan dikkat çeken performans

Ligin en formda kalecilerinden biri de . 22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 'nin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan dikkat çeken performans

Altay, birçok maçta kurtarışlarıyla puanı getirirken, kaybedilen birçok karşılaşmalarda bile farkı önledi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan dikkat çeken performans

Başarılı kaleci ligde görev yaptığı 28 maçın 9'unda kalesini kapattı, toplam 27 gol yedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan dikkat çeken performans

Özellikle karşı karşıya pozisyonlardaki başarısıyla dikkat çeken Altay'ın ceza sahası içinden gelen şutlardaki kurtarış yüzdesi 61, ceza sahası dışı ise 92. Genç kalecinin genel kurtarış yüzdesi 73.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan dikkat çeken performans

, derbisinde de kalesini gole kapatıp takımının önemli isimlerinden biri olmak istiyor.

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