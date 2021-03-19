Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’tan futbolculara yakın takip

Son dakika haberi: Teknik Direktörü ’tan futbolculara yakın takip

Son dakika haberi: 'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler zorlu rakibini devirip şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik direktör derbi mücadelesi öncesinde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcularla yakından ilgilendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 15:00
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’tan futbolculara yakın takip

'de 21 Mart Pazar günü 'a konuk olacak 'de tek hedef galibiyet olarak belirlendi.

Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş - öncesinde sarı-lacivertli ekipte tek hedef galibiyet olarak belirlendi. Bu sezon iç sahada beklenen sonuçları alamayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyeti sonrası lig tarihinde iç sahada 6. Kez mağlup olarak son olarak 1992-1993 sezonunda 'de alınan 5 mağlubiyet rekorunu kırmıştı. Sarı-lacivertliler, lider Beşiktaş karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

EROL BULUT'TAN OYUNCULARA ÖZEL İLGİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü , Beşiktaş ile oynanacak olan derbi mücadelesi öncesinde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcularla yakından ilgilendi. Dün 'nde gerçekleştirilen antrenmanda ile sahada bir süre konuşan Bulut, oyuncusuyla yakından ilgilendi. Çalışmalar esnasında her detaya dikkat eden Erol Bulut, gerçekleştirilen istasyon çalışmalarında futbolculara uyarılarda bulundu.

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