Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş sözler! "Gerçekten istiyorlar mı?"

Sevimsizliğin bu takımda hiçbir zaman işi olmamıştır. Ki bir zamanlar ateşlere basa basa yürüyen bir takımdan bahsediyoruz. Birkaç yıl önce kullandığım bir cümle; "Fenerbahçe forması içinde hayat bulmayan aşk; futbolcuların dilinde gezinir, o futbolcular da sahada gezinir!"

Bundan sonra ne olur? Beşiktaş maçı Fenerbahçe için bir dönüm noktası ama o maçı kazansa bile gelecek maçlarda eski yanlışlarını tekrar etmeyeceğinin garantisi yok. O maça kazanma garantisi de yok zaten!