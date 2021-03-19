Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi flaş sözler! "Gerçekten istiyorlar mı?"

Fenerbahçe'nin kaybettiklerini kazanması için hala bir fırsatı olsa da acaba onu gerçekten istiyorlar mı? Bu sorunun cevabını Erol Bulut ve futbolcular vermeli. Bu da ancak mücadeleyle ve futbolcuların saha içindeki yerleşimini doğru sağlamakla olacaktır.
Not: İnat tedaviye cevap vermezse kaçınılmaz sonlar mutlu bitmez!
Sezonun en özel takımı Beşiktaş. Eldeki imkanlarla Beşiktaş'ın ligde ve kupadaki yolculuğuna bakıldığında ortaya muhteşem bir manzara çıkıyor; seyir zevki en yüksek takım. Sergen Yalçın'ın futbol zekasına da saygımız sonsuz, takımına aşıladığı ruha da.
Sahte apoletlerin dikildiği bir yamacı dükkanıdır futbol. Sergen hiçbir zaman gereksiz apoletlere ihtiyaç duymaz. Adam gibi durmak ona yetiyor. Beşiktaş sezonun mucizesidir.
Böyle bir ligde Beşiktaş ve Sergen Yalçın şimdiden şampiyon sayılır. Ligi ikinci ya da üçüncü bitirmesi bile Fatih Terim ve Erol Bulut'un takımlarını şampiyon yapmasından daha değerlidir. "Şartlar eşit değilse kazananlar kazanmış sayılmazlar" gerçeğine duyduğum saygıya mahsuben.