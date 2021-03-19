Orta alanda kim oynayacak?

Alternatifli kadrosunda Süper Lig'in öne çıkan takımlarından olan Fenerbahçe'de herkesin merak ettiği konulardan biri orta alan dizilişi olacak. Teknik direktör Erol Bulut'un ön libero olarak Gustavo'dan vazgeçmeyeceği öğrenilirken, Brezilyalı futbolcuyla birlikte Sosa, Mert Hakan ve Ozan üçlüsünden birini 8 numara oynatması bekleniyor. 3 futbolcunun idmanlardaki performansını değerlendirecek olan Bulut, maç günü kararını verecek. Bu arada 10 numara pozisyonda da Pelkas'ın yerinin garanti olduğu ifade ediliyor.

3 EKSİKLE ÇALIŞTILAR

Samandıra'da dün Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam etti. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan Fenerbahçe, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan isimlerden Perotti ile Mesut, antrenmanda yer almazken, Gökhan Gönül takımdan ayrı bireysel çalıştı.