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Orta alanda kim oynayacak?

Alternatifli kadrosunda 'in öne çıkan takımlarından olan 'de herkesin merak ettiği konulardan biri orta alan dizilişi olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 20:34 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 06:50
Orta alanda kim oynayacak?

Alternatifli kadrosunda 'in öne çıkan takımlarından olan 'de herkesin merak ettiği konulardan biri orta alan dizilişi olacak. Teknik direktör 'un ön libero olarak 'dan vazgeçmeyeceği öğrenilirken, Brezilyalı futbolcuyla birlikte , ve üçlüsünden birini 8 numara oynatması bekleniyor. 3 futbolcunun idmanlardaki performansını değerlendirecek olan Bulut, maç günü kararını verecek. Bu arada 10 numara pozisyonda da 'ın yerinin garanti olduğu ifade ediliyor.

3 EKSİKLE ÇALIŞTILAR

Samandıra'da dün Beşiktaş derbisinin hazırlıkları devam etti. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan Fenerbahçe, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan isimlerden Perotti ile Mesut, antrenmanda yer almazken, Gökhan Gönül takımdan ayrı bireysel çalıştı.

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