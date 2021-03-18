Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi sakatların son durumu ne? O isim takımla çalıştı

Son dakika spor haberleri: 'de derbisi öncesi sakatların son durumu ne? O isim takımla çalıştı

Spor Toto 'in 31. haftasında 'la karşılaşacak olan , zorlu derbinin hazırlıklarını 'nde yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ve 'ın tedavisine devam edilirken, ise bireysel çalıştı. Sakatlığını atlatan takımla çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 16:41
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi sakatların son durumu ne? O isim takımla çalıştı

'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü 'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Pas ile koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel ve bireysel organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sakatlıkları süren ile 'ın tedavisine devam edildi. ise takımla birlikte çalıştı. , bireysel çalışma gerçekleştirdi. Deneyimli oyuncunun yarın yapılacak antrenmanın ilk bölümüne katılmasının beklendiği bildirildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.


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