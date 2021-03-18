Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Alpaslan Öztürk'ün temsilcisinden transfer sözleri! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberleri: 'ün temsilcisinden transfer sözleri! ve ...

ekiplerinden 'de gösterdiği performansla takımın değişilmezleri arasına giren transferin gözdesi konumuna geldi. Avrupa ekiplerinin yanı sıra ve 'ın da kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki savunma oyuncusunun temsilcisinden önemli açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 21:01
Son dakika spor haberleri: Alpaslan Öztürk'ün temsilcisinden transfer sözleri! Fenerbahçe ve Galatasaray...

ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , ve 'ın gündeminde bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Alpaslan Öztürk'ün temsilcisinden transfer sözleri! Fenerbahçe ve Galatasaray...

'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Ömer Kızılkoca'dan önemli açıklamalar geldi.

Son dakika spor haberleri: Alpaslan Öztürk'ün temsilcisinden transfer sözleri! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ajansspor'a açıklamalarda bulunan Kızılkoca, "Geçen yaz, Alparslan için 'ye iki teklif geldi. Ama kulüpler anlaşma sağlayamadı. Alparslan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Şu anda 4 kulüp beni aradı. Bir fikir teatisi yaptık. Henüz bir takımla anlaşmadık ama görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Son dakika spor haberleri: Alpaslan Öztürk'ün temsilcisinden transfer sözleri! Fenerbahçe ve Galatasaray...

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN TEKLİF VAR MI?
" ve sizi aradı mı?" sorusuna ise bu konuyla ilgili yorum yapmak istemediğini söyleyerek yanıt veren Kızılkoca, "Belçika'dan iki takımdan teklif aldık; bunu da değerlendiriyoruz.

Son dakika spor haberleri: Alpaslan Öztürk'ün temsilcisinden transfer sözleri! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ama Türkiye Ligi önde, her futbolcunun da 4 büyük takımda oynamak şeklinde bir hayali var. Elbette ki farklı bir gelişme olmazsa tercihini büyük takımlardan yana kullanır" dedi.

Son dakika spor haberleri: Alpaslan Öztürk'ün temsilcisinden transfer sözleri! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu sezon Spor Toto 'de formasıyla 15 maça çıkan iki gol atma başarısı gösterdi.

Son dakika spor haberleri: Alpaslan Öztürk'ün temsilcisinden transfer sözleri! Fenerbahçe ve Galatasaray...

27 yaşındaki stoper oynadığı maçlarda gösterdiği performansla adından söz ettirse de iki farklı sakatlık yaşayıp bu sebeple 11 maç kaçırdı.

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