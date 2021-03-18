Son dakika spor haberleri: Alpaslan Öztürk'ün temsilcisinden transfer sözleri! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Göztepe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde bulunuyor.
Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki futbolcunun temsilcisi Ömer Kızılkoca'dan önemli açıklamalar geldi.
Ajansspor'a açıklamalarda bulunan Kızılkoca, "Geçen yaz, Alparslan için Göztepe'ye iki teklif geldi. Ama kulüpler anlaşma sağlayamadı. Alparslan'ın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Şu anda 4 kulüp beni aradı. Bir fikir teatisi yaptık. Henüz bir takımla anlaşmadık ama görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.