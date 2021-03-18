Son dakika spor haberleri: Alpaslan Öztürk'ün temsilcisinden transfer sözleri! Fenerbahçe ve Galatasaray...

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN TEKLİF VAR MI?

"Galatasaray ve Fenerbahçe sizi aradı mı?" sorusuna ise bu konuyla ilgili yorum yapmak istemediğini söyleyerek yanıt veren Kızılkoca, "Belçika'dan iki takımdan teklif aldık; bunu da değerlendiriyoruz.