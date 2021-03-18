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Son dakika haberleri | 'den şampiyonluk sözleri

Kaptan ’den camiaya umut dolu sözler: “Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bugüne kadar desteğini esirgemeyen taraftarlarımız, kalan haftalarda da bize güvensin. Son maçın son saniyesine kadar pes etmeyeceğiz”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 22:13 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50
Son dakika FB haberleri | Gökhan Gönül'den şampiyonluk sözleri

'nin tecrübeli kaptanı , şampiyonluk yolunda iddialı sözler sarf etti. Sakatlığı nedeniyle derbisinde forma giyemeyecek olan 36 yaşındaki futbolcu, " karşısında şok bir yenilgi aldık. Tabii ki bunun üzüntüsünü yaşıyoruz ama önümüzde oynayacağımız 11 maç daha var. Zorlu bir süreçten geçtiğimiz de gerçek. Ancak bugüne kadar desteğini esirgemeyen taraftarlarımız, kalan haftalarda da bize güvenmeye devam etsin" dedi.

Tecrübeli futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Tüm takım olarak isteğimiz, arzumuz Fenerbahçe'ye şampiyonluğu getirmek. Daha önce bu takımda iki kez bu duyguyu yaşadım. 3.'sünün de olacağını inanıyorum. Saha dışında konuşulan hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Biz işimizi sahada en iyi şekilde yapacağız. Son maçın son saniyesine kadar pes etmeyeceğiz ve hedefimize ulaşacağız. Yolun sonunda zafer olacak. Camianın yıllardır özlemle beklediği kupayı müzemize getireceğiz."

OYNAMAK İSTİYOR AMA...

Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisi ve sonraki maçında forma giymemesi beklenen Gökhan Gönül, 33. haftadaki deplasmanına yetişecek. Yoğun bir şekilde tedavisine devam edilen 36 yaşındaki futbolcuyla iğneyle de olsa Beşiktaş maçında oynamak istediğini dile getirdi. Ancak sağlık ekibi, Gökhan'ın oynamasının riski olduğunu ifade etti. Yıldız futbolcu, bu sezon ligde 15 maçta forma giydi.

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