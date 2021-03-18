Haberler Fenerbahçe Attila Szalai’ye milli davet

’ye milli davet

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı , kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Performansıyla dikkat çeken isimlerden olan 23 yaşındaki stoper, ’na davet edildi. Genç oyuncu, şans bulması halinde ’ın ’nde , ve ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 22:15 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50
SON DAKİKA