Attila Szalai’ye milli davet
Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Attila Szalai, kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girdi. Performansıyla dikkat çeken isimlerden olan 23 yaşındaki stoper, Macaristan Milli Takımı’na davet edildi. Genç oyuncu, şans bulması halinde Macaristan’ın 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Polonya, San Marino ve Andorra ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyecek.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 22:15 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 06:50