Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe’nin Joachim Löw planı! O isimle birlikte...

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Geçtiğimiz hafta Alman Mili Takımı'nı bırakacağını açıklayan Löw ile bu açıklamanın sonrasında yönetici Selahattin Baki'nin bir görüşme yaptı.





ÇOK FLAŞ BİR HAMLE DAHA GELDİ



Alman Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Löw'le anlaşma zemini arayan yönetimden flaş bir hamle daha geldi. Sarı-Lacivertliler'in eski futbolcusu Tayfun Korkut'la görüştüğü öğrenildi.