Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe’nin Joachim Löw planı! O isimle birlikte...

Son dakika spor haberi: İşte ’nin planı! O isimle birlikte...

Son dakika spor haberi: 'de şampiyonluk parolasıyla lige başlayan ancak işlerin beklenildiği gibi gitmeyen 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Son olarak alınan mağlubiyeti sonrası teknik direktör , eleştirilerin odağı olmuştu. Yaşanan olayların ardından düğmeye basan yönetim, yeni sezonda takımı 'e emanet etmeyi planlıyor. Löw'ü getirmek isteyen sarı lacivertlilerin gizli planı da ortaya çıktı. , Löw ile birlikte o ismi de getirecek. İşte Fenerbahçe'nin o planı ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 10:33 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 10:50
Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe’nin Joachim Löw planı! O isimle birlikte...

Pazar günü Dolmabahçe'de "tamam ya da devam" derbisine çıkacak olan 'de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe’nin Joachim Löw planı! O isimle birlikte...

Sarı-Lacivertli ekipte kredisi tükenme noktasına gelen teknik direktör 'un yerine en ciddi adayın kim olduğu ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe’nin Joachim Löw planı! O isimle birlikte...

defterini kapatmaya hazırlanan sarı lacivertli yönetimin dünyaca ünlü teknik direktör 'e teklif yapması çok büyük bir heyecan yarattı.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe’nin Joachim Löw planı! O isimle birlikte...

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ BİLE

Geçtiğimiz hafta Alman Mili Takımı'nı bırakacağını açıklayan Löw ile bu açıklamanın sonrasında yönetici Selahattin Baki'nin bir görüşme yaptı.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe’nin Joachim Löw planı! O isimle birlikte...

ÇOK FLAŞ BİR HAMLE DAHA GELDİ

Alman Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Löw'le anlaşma zemini arayan yönetimden flaş bir hamle daha geldi. Sarı-Lacivertliler'in eski futbolcusu Tayfun Korkut'la görüştüğü öğrenildi.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe’nin Joachim Löw planı! O isimle birlikte...

"YARDIMCISI OL" DENİLECEK

Başkan Ali Koç'un genç hocayı Löw'ün yardımcısı yapmak istediği belirlendi. Ancak Bulut sezon bitmeden gönderilirse bu kez Korkut'a, "Sezon sonuna kadar 1. adam ol" denilecek.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe’nin Joachim Löw planı! O isimle birlikte...

KARARINI HEMEN VERMEYECEK

F.Bahçe yönetiminin Löw'ü ikna çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Birçok önemli kulübün radarında olan Alman hocanın kariyer planlaması yapmak için acele etmediği belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe’nin Joachim Löw planı! O isimle birlikte...

2006 yılında Alman Milli Takımı'nın başına geçen sayısız başarıya imza attı. Başarılı hoca Euro 2020 sonrası görevini bırakacak.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe’nin Joachim Löw planı! O isimle birlikte...

KULÜBÜ TANIMASI AVANTAJ

Alman teknik adam 'den düşünmek için süre istediği öğrenildi. Löw'ün kulübü ve Türkiye'yi tanıması, Mesut'un Fenerbahçe'de olması büyük bir avantaj olarak görülüyor...

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe’nin Joachim Löw planı! O isimle birlikte...

BULUT'UN YÜZÜ GÜLMÜYOR

Beşiktaş derbisine hazırlanan F.Bahçe'de 'un oldukça moralsiz olması dikkat çekiyor. Genç hocanın istifayı düşünmediği de gelen bilgiler arasında.

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