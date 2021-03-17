Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe’nin Joachim Löw planı! O isimle birlikte...

Pazar günü Dolmabahçe'de "tamam ya da devam" derbisine çıkacak olan Fenerbahçe'de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Pazar günü Dolmabahçe'de "tamam ya da devam" derbisine çıkacak olan Fenerbahçe'de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-Lacivertli ekipte kredisi tükenme noktasına gelen teknik direktör Erol Bulut'un yerine en ciddi adayın kim olduğu ortaya çıktı.
Erol Bulut defterini kapatmaya hazırlanan sarı lacivertli yönetimin dünyaca ünlü teknik direktör Joachim Löw'e teklif yapması çok büyük bir heyecan yarattı.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ BİLE
Geçtiğimiz hafta Alman Mili Takımı'nı bırakacağını açıklayan Löw ile bu açıklamanın sonrasında yönetici Selahattin Baki'nin bir görüşme yaptı.
ÇOK FLAŞ BİR HAMLE DAHA GELDİ
Alman Milli Takımı'nı bırakma kararı alan Löw'le anlaşma zemini arayan yönetimden flaş bir hamle daha geldi. Sarı-Lacivertliler'in eski futbolcusu Tayfun Korkut'la görüştüğü öğrenildi.
"YARDIMCISI OL" DENİLECEK
Başkan Ali Koç'un genç hocayı Löw'ün yardımcısı yapmak istediği belirlendi. Ancak Bulut sezon bitmeden gönderilirse bu kez Korkut'a, "Sezon sonuna kadar 1. adam ol" denilecek.
KARARINI HEMEN VERMEYECEK
F.Bahçe yönetiminin Löw'ü ikna çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Birçok önemli kulübün radarında olan Alman hocanın kariyer planlaması yapmak için acele etmediği belirtiliyor.
2006 yılında Alman Milli Takımı'nın başına geçen Joachim Löw sayısız başarıya imza attı. Başarılı hoca Euro 2020 sonrası görevini bırakacak.
KULÜBÜ TANIMASI AVANTAJ
Alman teknik adam Fenerbahçe'den düşünmek için süre istediği öğrenildi. Löw'ün kulübü ve Türkiye'yi tanıması, Mesut'un Fenerbahçe'de olması büyük bir avantaj olarak görülüyor...
BULUT'UN YÜZÜ GÜLMÜYOR
Beşiktaş derbisine hazırlanan F.Bahçe'de Erol Bulut'un oldukça moralsiz olması dikkat çekiyor. Genç hocanın istifayı düşünmediği de gelen bilgiler arasında.