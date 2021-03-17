Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut bankosuydu...

Son dakika spor haberi: İşte 'ün karnesi! bankosuydu...

Son dakika spor haberi: 'de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen 'de sular durulmuyor... Son olarak 'ne yenilen sarı lacivertlilerde teknik direktör eleştirilen isim konumunda... Geriye dönük ise döneminde yaşananlar, yönetimi hedefe koyan nedenler olarak öne çıkıyor... Şu anda ise gündemde teknik direktör değişikliği var... Takımın başına da teknik adam getirilmek isteniyor. Daha önce de sarı lacivertli kulüpte teknik direktörlük yapan Löw'ün Fenerbahçe karnesini sizler için derledik. Ayrıca, Löw'ün karnesindeki Erol Bulut detayı da dikkat çekti. Bulut Löw'ün takımının bankosuymuş.... İşte o istatistikler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (fotomac.com.tr / ÖZEL HABER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 12:44 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 13:09
Son dakika spor haberi: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut bankosuydu...

İnişli çıkışlı bir grafik sergilenen ve alınan sonuçlar sonrası suların durulmadığı 'de sıcak saatler yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut bankosuydu...

Sarı lacivertli kulüp geçtiğimiz günlerde, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa edeceği iddiaları ile bile sallanmıştı... Kadıköy'deki başarısız sonuçlar buna neden olarak çıkan sonuç şeklinde yorumlanırken takımın performansı taraftarları da çileden çıkardı...

Son dakika spor haberi: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut bankosuydu...

yönetimindeki 'nin uzun yıllar yenilmediği Kadıköy'deki kalesi rakiplerine karşı düşmüştü...

Son dakika spor haberi: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut bankosuydu...

23 YIL SONRA KAYBETTİ

geçen sezon (16 Haziran 2020) Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'a evinde kaybetmiş ve elenmişti. Bordo mavililer, bu zafer öncesi rakibini Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de yenebilmişti.

Son dakika spor haberi: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut bankosuydu...

EZELİ RAKİBİNE 21 YIL SONRA KAYBETTİ

Galatasaray ise geçen sezon lig maçında Kadıköy'de uzun yıllar bileğini bükemediği 'yi 3-1 mağlup edip 21 yıllık seriyi sonlandırmıştı. Sarı kırmızılılar, bu sezon da deplasmanda rakibini 1-0'la geçmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut bankosuydu...

BEŞİKTAŞ'A DA 15 YIL SONRA KAYBETTİ

'nin diğer bir ezeli rakibi Beşiktaş da bu sezon sarı lacivertlileri 4-3 yenerek 15 yıllık seriyi sonlandırdı... Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'yi en son 17 Nisan 2005'te yenebilmişti.

Son dakika spor haberi: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut bankosuydu...

KADIKÖY'DE MAĞLUBİYETLER PEŞ PEŞE...

sahasında sırayla Göztepe'ye 1-0 (21 yıl sonra), Sivasspor'a geçtiğimiz sezon 7 yıl sonra 2-1 ve bu sezon 'ne 2-1'lik skorla 21 yıl sonra kaybetti.

Son dakika spor haberi: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut bankosuydu...

FATURA BULUT'A ÇIKTI VE...

Bazı taraftarlar bu duruma kazan kaldırırken, sorunun daha çok teknik direktörlerle ilişkisi olduğu savunulup değişikliğe gidilme durumu gündeme gelirken, takımın başına getirilmek isteniyor.

Son dakika spor haberi: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut bankosuydu...

Daha önce de sarı lacivertli kulüpte teknik direktörlük yapan Löw'ün karnesini sizler için derledik. Ayrıca, Löw'ün karnesindeki detayı da dikkat çekti.

Son dakika spor haberi: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut bankosuydu...

LÖW'ÜN F.BAHÇE KARİYERİ

'de 1988/89 sezonunda teknik direktörlük görevini üstlenen , sarı lacivertli takımda toplam 38 maça çıktı.

Son dakika spor haberi: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut bankosuydu...

Bu maçlarda 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet gören Löw'lü , 88 gol attı ve kalesinde 34 gol gördü.

Son dakika spor haberi: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut bankosuydu...

Bu sezonda 78 puan toplayan sarı lacivertiler, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırarak sezonu Beşiktaş'ın gerisinde 3. olarak tamamladı.

Son dakika spor haberi: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut bankosuydu...

AVRUPA'DA DEVAM EDEMEDİ

UEFA Kupası Eleme Turları'nda Göteborg'u eleyen ve sonrasında Parma ile karşılaşan Löw yönetimindeki , ilk maçı 1-0 kazandı ancak rövanş maçında 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Son dakika spor haberi: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut bankosuydu...

EROL BULUT DETAYI!

Teknik Direktörü , 1988/89 sezonunda Löw'ün yönettiği takımda futbolcu olarak forma giymişti.

Son dakika spor haberi: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut bankosuydu...

Bulut, sarı lacivertlilerin o sezonunda 27 maça çıkarken, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberi: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut bankosuydu...

LÖW'ÜN 4 BÜYÜKLERE KARŞI İSTATİSTİĞİ

1998/99 sezonu | 20 Eylül 1998: 2:2 Galatasaray

1998/99 sezonu | 25 Eylül 1998: Trabzonspor 1:0 Fenerbahçe

1998/99 sezonu | 25 Ekim 1998: Beşiktaş 3:2 Fenerbahçe

1998/99 sezonu | 7 Mart 1999: Galatasaray 2:0 Fenerbahçe

1998/99 sezonu | 13 Mart 1999: Fenerbahçe 1:0 Trabzonspor

1998/99 sezonu | 4 Nisan 1999: Fenerbahçe 1:2 Beşiktaş

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