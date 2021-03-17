Son dakika spor haberi: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut bankosuydu...

KADIKÖY'DE MAĞLUBİYETLER PEŞ PEŞE... Fenerbahçe sahasında sırayla Göztepe'ye 1-0 (21 yıl sonra), Sivasspor'a geçtiğimiz sezon 7 yıl sonra 2-1 ve bu sezon Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla 21 yıl sonra kaybetti.

FATURA BULUT'A ÇIKTI VE... Bazı taraftarlar bu duruma kazan kaldırırken, sorunun daha çok teknik direktörlerle ilişkisi olduğu savunulup değişikliğe gidilme durumu gündeme gelirken, takımın başına Joachim Löw getirilmek isteniyor.