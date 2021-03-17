Son dakika spor haberi: İşte Joachim Löw'ün Fenerbahçe karnesi! Erol Bulut bankosuydu...

İnişli çıkışlı bir grafik sergilenen ve alınan sonuçlar sonrası suların durulmadığı Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor...
İnişli çıkışlı bir grafik sergilenen ve alınan sonuçlar sonrası suların durulmadığı Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor...
Sarı lacivertli kulüp geçtiğimiz günlerde, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa edeceği iddiaları ile bile sallanmıştı... Kadıköy'deki başarısız sonuçlar buna neden olarak çıkan sonuç şeklinde yorumlanırken takımın performansı taraftarları da çileden çıkardı...
Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin uzun yıllar yenilmediği Kadıköy'deki kalesi rakiplerine karşı düşmüştü...
23 YIL SONRA KAYBETTİ
Fenerbahçe geçen sezon (16 Haziran 2020) Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'a evinde kaybetmiş ve elenmişti. Bordo mavililer, bu zafer öncesi rakibini Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de yenebilmişti.
EZELİ RAKİBİNE 21 YIL SONRA KAYBETTİ
Galatasaray ise geçen sezon lig maçında Kadıköy'de uzun yıllar bileğini bükemediği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup edip 21 yıllık seriyi sonlandırmıştı. Sarı kırmızılılar, bu sezon da deplasmanda rakibini 1-0'la geçmeyi başardı.
BEŞİKTAŞ'A DA 15 YIL SONRA KAYBETTİ
Fenerbahçe'nin diğer bir ezeli rakibi Beşiktaş da bu sezon sarı lacivertlileri 4-3 yenerek 15 yıllık seriyi sonlandırdı... Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'yi en son 17 Nisan 2005'te yenebilmişti.
KADIKÖY'DE MAĞLUBİYETLER PEŞ PEŞE...
Fenerbahçe sahasında sırayla Göztepe'ye 1-0 (21 yıl sonra), Sivasspor'a geçtiğimiz sezon 7 yıl sonra 2-1 ve bu sezon Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla 21 yıl sonra kaybetti.
FATURA BULUT'A ÇIKTI VE...
Bazı taraftarlar bu duruma kazan kaldırırken, sorunun daha çok teknik direktörlerle ilişkisi olduğu savunulup değişikliğe gidilme durumu gündeme gelirken, takımın başına Joachim Löw getirilmek isteniyor.
Daha önce de sarı lacivertli kulüpte teknik direktörlük yapan Löw'ün Fenerbahçe karnesini sizler için derledik. Ayrıca, Löw'ün karnesindeki Erol Bulut detayı da dikkat çekti.
LÖW'ÜN F.BAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe'de 1988/89 sezonunda teknik direktörlük görevini üstlenen Joachim Löw, sarı lacivertli takımda toplam 38 maça çıktı.
Bu maçlarda 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet gören Löw'lü Fenerbahçe, 88 gol attı ve kalesinde 34 gol gördü.
Bu sezonda 78 puan toplayan sarı lacivertiler, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırarak sezonu Beşiktaş'ın gerisinde 3. olarak tamamladı.
AVRUPA'DA DEVAM EDEMEDİ
UEFA Kupası Eleme Turları'nda Göteborg'u eleyen ve sonrasında Parma ile karşılaşan Löw yönetimindeki Fenerbahçe, ilk maçı 1-0 kazandı ancak rövanş maçında 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
EROL BULUT DETAYI!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 1988/89 sezonunda Löw'ün yönettiği takımda futbolcu olarak forma giymişti.
Bulut, sarı lacivertlilerin o sezonunda 27 maça çıkarken, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
LÖW'ÜN 4 BÜYÜKLERE KARŞI İSTATİSTİĞİ
1998/99 sezonu | 20 Eylül 1998: Fenerbahçe 2:2 Galatasaray
1998/99 sezonu | 25 Eylül 1998: Trabzonspor 1:0 Fenerbahçe
1998/99 sezonu | 25 Ekim 1998: Beşiktaş 3:2 Fenerbahçe
1998/99 sezonu | 7 Mart 1999: Galatasaray 2:0 Fenerbahçe
1998/99 sezonu | 13 Mart 1999: Fenerbahçe 1:0 Trabzonspor
1998/99 sezonu | 4 Nisan 1999: Fenerbahçe 1:2 Beşiktaş