Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

Son dakika spor haberi: 'de flaş karar! 'tan 5 neşter

Son dakika haberi: 'in 31. haftasındaFenerbahçe deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında 'ne 2-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertlilerde tüm planlar galibiyete göre yapılıyor. Rakibini deplasmanda yıkarak, şampiyonluk yarışında bende varım demek isteyen 'da 5 isim kesik yedi. İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında sahaya çıkması beklenen 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:05
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

Sezon başından beri ideal 11'i bulamayan , karşısında da arayışta.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

'ne karşı başlayan kadrodan en az 5 isim derbide kesik yiyecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

Şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonda zirveye el sallamaya başlayan , hala ideal 11'ini arıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

SAVUNMA HATTI BELLİ OLDU

, G.Birliği'ne kaybeden kadroyu, derbide değiştirecek. Altay'ın yeri garanti, sakatlanan Gökhan'ın görevi ise mecburen Nazım'da.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

Stoperdeki Serdar-Szalai ikilisi bozulmayacak, ancak ilk golünü G.Birliği'ne atan Novak yerini Caner'e devredecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

CANER DÖNÜYOR

Kadro dışı kaldığı 3 maçın ardından yenilgisini de kulübeden izleyen Caner, 'a karşı ilk 11'de sahne alacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

GUSTAVO'NUN YERİ GARANTİ

Orta sahada Gustavo yine vazgeçilmez, ancak Sosa ile Mert Hakan değil. Bu ikiliden birisi yerini İrfan Can'a kaptıracak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

İrfan ile Pelkas arasında on numara ve kanat tercihi yapılacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

OSAYI YERİNİ KORUYACAK

Osayi de tartışmalı performansına rağmen mevkiinin en iyisi olarak yerini koruyacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

EN UCA ENNER VALENCIA

En uçta ise, forma giymediği maçlarda mumla aranan isimlerden, cezası biten Valencia boy gösterecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

Samatta ve Cisse'de hayal kırıklığı yaşayan, Thiam'da umduğunu bulamayan , gol ümidini Ekvadorlu yıldıza bağlayacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

B PLANI MAME THIAM

Kadroyu büyük ölçüde netleştiren 'un B planı ise Gustavo-İrfan ikilisinin önüne Valencia-Pelkas-Osayi'yi atıp en uçta Thiam'ı kullanmak olacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

ALTAY BAYINDIR

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

NAZIM SANGARE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

SERDAR AZİZ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

ATILLA SZALAI

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

CANER ERKİN

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

LUIZ GUSTAVO

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

JOSE SOSA

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

OSAYI-SAMUEL

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

İRFAN CAN

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

PELKAS

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş karar! Erol Bulut'tan 5 neşter

ENNER VALENCIA

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