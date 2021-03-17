Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Sezon sonu...

Son dakika spor haberi: ve transferde karşı karşıya! Sezon sonu...

Son dakika spor haberi: Spor Toto 'de şampiyonluk hesapları yapan ezeli rakipler ve 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sezon sonu çalışmalarını son sürat devam ettiren Süper Lig devleri bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. İki ezeli kulüp de yaz transfer döneminde 3 ismi transfer etmek için düğmeye bastı. İşte o oyuncular ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:45 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 10:03
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Sezon sonu...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan , birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.


Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Sezon sonu...

Spor Toto 'de inişli çıkışlı bir grafik yakalayan sarı-lacivertli takım, bu süreçte ezeli rakibi 'a da sahasında mağlup oldu.


Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Sezon sonu...

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Sezon sonu...

Usta isim, sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair konuşurken 'nın transfer listesini de açıkladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Sezon sonu...

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesinde isimler ve transfer savaşına dair tüm detaylar:

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Sezon sonu...

KENAN KARAMAN

, milli futbolcu ile ilgileniyor. Ama Kenan'ın sezon sonu sözleşmesi bittiği için Beşiktaş, ve Trabzonspor da istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Sezon sonu...

CENGİZ ÜNDER

Cengiz Ünder konusunda Emre Belözoğlu'nun büyük atılımları var. Cengiz Ünder, hayır demedi henüz. Cengiz'in yurt dışında kalma düşüncesi olsa da ikna edilmeyecek bir durumda değil. Cengiz konusunda da ısrarlı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Sezon sonu...

ATAKAN ÇANKAYA

Ankaragücü'nün genç ön liberosu var Atakan Çankaya... Atakan'ı hem hem de istiyor. Atakan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı lacivertliler Atakan'ı Gustavo'ya alternatif olarak düşünüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Sezon sonu...

FATİH KURUCUK

Karagümrük'ten Fatih Kurucuk için de ile karşı karşıya... Karagümrük'le sözleşme yenilemek istemiyor çünkü Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gitmek istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Sezon sonu...

SANTOS BORRE

River Plate'de oynayan Kolombiyalı golcü Santos Borre 'ye önerildi. Bu transfer menajerler vasıtasıyla önerildi. Adı kulüplerliyle ilk kez duyulan 25 yaşındaki golcünün maliyeti çok yüksek ama Avrupa'nın ünlü kulüpleri de peşinden koşuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Sezon sonu...

BÜNYAMİN BALCI VE İSMAİL ÇOKÇALIŞ

'de Gökhan Gönül'ün yerine de Nazım Sangare'nin arkasında bekleyecek onu yedekleyecek bir isim isteniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Sezon sonu...

O seçenekler için de Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Bursaspor'lu İsmail Çokçalış üzerinde duruluyor.

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