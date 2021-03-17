Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Sezon sonu...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, birçok isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik yakalayan sarı-lacivertli takım, bu süreçte ezeli rakibi Galatasaray'a da sahasında mağlup oldu.
Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Ara transfer döneminde kadrosunu İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Osayi, Szalai ile güçlendiren sarı lacivertliler sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde bombaları birer birer patlatmak için harekete geçerken, ezeli rakibi Galatasaray ile o isimlerde karşı karşıya geldi.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
Usta isim, sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair konuşurken Kanarya'nın transfer listesini de açıkladı.
İşte Fenerbahçe'nin transfer listesinde isimler ve transfer savaşına dair tüm detaylar:
KENAN KARAMAN
Fenerbahçe, milli futbolcu Kenan Karaman ile ilgileniyor. Ama Kenan'ın sezon sonu sözleşmesi bittiği için Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da istiyor.
CENGİZ ÜNDER
Cengiz Ünder konusunda Emre Belözoğlu'nun büyük atılımları var. Cengiz Ünder, hayır demedi henüz. Cengiz'in yurt dışında kalma düşüncesi olsa da ikna edilmeyecek bir durumda değil. Cengiz konusunda da Fenerbahçe ısrarlı.
ATAKAN ÇANKAYA
Ankaragücü'nün genç ön liberosu var Atakan Çankaya... Atakan'ı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray istiyor. Atakan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı lacivertliler Atakan'ı Gustavo'ya alternatif olarak düşünüyor.
FATİH KURUCUK
Karagümrük'ten Fatih Kurucuk için de Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya... Karagümrük'le sözleşme yenilemek istemiyor çünkü Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gitmek istiyor.
SANTOS BORRE
River Plate'de oynayan Kolombiyalı golcü Santos Borre Fenerbahçe'ye önerildi. Bu transfer menajerler vasıtasıyla önerildi. Adı Süper Lig kulüplerliyle ilk kez duyulan 25 yaşındaki golcünün maliyeti çok yüksek ama Avrupa'nın ünlü kulüpleri de peşinden koşuyor.
BÜNYAMİN BALCI VE İSMAİL ÇOKÇALIŞ
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün yerine de Nazım Sangare'nin arkasında bekleyecek onu yedekleyecek bir isim isteniyor.
O seçenekler için de Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Bursaspor'lu İsmail Çokçalış üzerinde duruluyor.