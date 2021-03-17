Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de özellikle iç sahada aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe 'de topun ağzında teknik direktör Erol Bulut var.

Takımın kötü gidişi nedeniyle Fenerbahçe ile bağları kopma noktasına gelen teknik direktör Erol Bulut , gözünü tamamen pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları maça çevirdi.

Sabah'ta yer alan habere göre derbinin son şansı olacağı konuşulan 46 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım Beşiktaş'ı yener ve tekrar şampiyonluk havasına girer" dediği öğrenildi.