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Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü 'tan istifa açıklaması!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de, alınan istikrarsız sonuçların ardından geleceği tartışma konusu olan teknik direktör 'tan istifa açıklaması geldi. İşte tecrübeli teknik adamın o sözleri... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 08:20
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'de özellikle iç sahada aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken 'de topun ağzında teknik direktör var.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Takımın kötü gidişi nedeniyle ile bağları kopma noktasına gelen teknik direktör , gözünü tamamen pazar günü Beşiktaş ile oynayacakları maça çevirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Sabah'ta yer alan habere göre derbinin son şansı olacağı konuşulan 46 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertli yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım Beşiktaş'ı yener ve tekrar şampiyonluk havasına girer" dediği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Kendisine güvendiğini belirten Bulut'un, "İstifa etmeyi kesinlikle düşünmüyorum. kötü futbol oynamıyor. İstatistikler de beni destekliyor. Sadece gol sorununu çözmemiz lazım" ifadesini kullandığı kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Bu arada Başkan Ali Koç'un bugün ile bir görüşme yapacağı bildirildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

, teknik direktör yönetiminde Süper Lig'de iç sahada oynadığı 15 maçta, 7 galibiyet, 6 yenilgi, 2 beraberlik alarak 22 puan kaybetti.

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