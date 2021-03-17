Son dakika spor haberi: Fenerbahçe paylaştı! Beşiktaş derbisi öncesi Caner Erkin...

Süper Lig 'in 31. haftasında belki de şampiyonluğun kaderini belirleyecek mücadelede lider Beşiktaş 'a konuk olacak Fenerbahçe 'de zorlu derbinin hazırlıkları sürüyor.

Dün, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklara başlayan Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de oynayan oyuncular antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamlarken; Gençlerbirliği maçında görev alan bazı futbolcular ile diğer oyuncular ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlamıştı.