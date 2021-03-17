Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe paylaştı! Beşiktaş derbisi öncesi Caner Erkin...

Son dakika spor haberi: paylaştı! derbisi öncesi ...

Son dakika spor haberi... 'in 31. haftasında zirvenin sahibi karşısında zorlu bir mücadeleye çıkacak olan 'de karşılaşmanın hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Dev derbiye az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler bugün gerçekleştirilen idmandan görüntüler de paylaştı. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 14:15 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 14:16
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe paylaştı! Beşiktaş derbisi öncesi Caner Erkin...

'in 31. haftasında belki de şampiyonluğun kaderini belirleyecek mücadelede lider 'a konuk olacak 'de zorlu derbinin hazırlıkları sürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe paylaştı! Beşiktaş derbisi öncesi Caner Erkin...

Son oynanan Gençlerbirliği mağlubiyetini unutturmak isteyen sarı-lacivertliler, mutlak galibiyet ararken karşılaşmanın hazırlıkları da hız kesmeden sürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe paylaştı! Beşiktaş derbisi öncesi Caner Erkin...

Dün, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklara başlayan 'de Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de oynayan oyuncular antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamlarken; Gençlerbirliği maçında görev alan bazı futbolcular ile diğer oyuncular ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlamıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe paylaştı! Beşiktaş derbisi öncesi Caner Erkin...

Öte yandan dünkü idmanda bir süredir bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanlara devam eden Sinan Gümüş, takımdan ayrı koşulara başlarken; Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil ile Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR'ı çekilen Gökhan Gönül'ün tedavisinin sürdüğü bilgi verilmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe paylaştı! Beşiktaş derbisi öncesi Caner Erkin...

Derbi hazırlıklarına kaldığı yerden bugün de devam eden sarı-lacivertliler maça az bir süre kala Erol Bulut'tan son taktikleri alırken, antrenmandan da fotoğraflar paylaşıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe paylaştı! Beşiktaş derbisi öncesi Caner Erkin...

Yaşanan bazı problemler nedeniyle bir süre kadro dışı kalan tecrübeli oyuncu 'in de hırslı görüntüsü dikkat çekti. İşte bugünkü idmandan kareler...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe paylaştı! Beşiktaş derbisi öncesi Caner Erkin...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe paylaştı! Beşiktaş derbisi öncesi Caner Erkin...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe paylaştı! Beşiktaş derbisi öncesi Caner Erkin...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe paylaştı! Beşiktaş derbisi öncesi Caner Erkin...
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